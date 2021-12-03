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В Буковель на самолете: МАУ объявили цены на рейс из Одессы

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буковель, лыжи
Буковель

Для того, чтобы добраться на горнолыжный курорт за пару часов, одесситам придется выложить от 2000 грн в одну сторону.

Международные Авиалинии Украины объявили цены на перелет из Одессы в Ивано-Франковск на новогодние праздники. Об этом сообщают Avianews.

Для этого рейса будут использованы Embraer 190/195, вместимостью от 104 до 116 человек, перелет продлится 1 ч 15 мин. Расстояние от Международного аэропорта "Ивано-Франковск" до Буковеля составляет 90 км.

Рейс отличается тем, что бонусом для пассажиров входит перевозка лыжной экипировки бесплатно. Однако, цены на перелет оказались небюджетными.

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Перелет эконом-классом стартует от 2092 грн. Путешествие в люкс-вагоне поезда обойдется в примерно ту же сумму, однако продлится 14 часов.

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Поездка тем же поездом в купе будет стоить более чем в 2 раза дешевле — около 800 грн.

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Поездка из Одессы в Буковель на авто продлится около 11 часов, водителям придется преодолеть 850 км.

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Google Maps

Напомним, ранее стали известны условия допуска туристов на горнолыжные курорты Украины. Заняться зимними видами спорта на популярных курортах можно будет только с вакцинацией, негативным ПЦР-тестом или документом о выздоровлении от коронавируса. Туристам будут выдавать специальные наклейки, уведомляющие об их статусе.