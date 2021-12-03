В Буковель на самолете: МАУ объявили цены на рейс из Одессы
Для того, чтобы добраться на горнолыжный курорт за пару часов, одесситам придется выложить от 2000 грн в одну сторону.
Международные Авиалинии Украины объявили цены на перелет из Одессы в Ивано-Франковск на новогодние праздники. Об этом сообщают Avianews.
Для этого рейса будут использованы Embraer 190/195, вместимостью от 104 до 116 человек, перелет продлится 1 ч 15 мин. Расстояние от Международного аэропорта "Ивано-Франковск" до Буковеля составляет 90 км.
Рейс отличается тем, что бонусом для пассажиров входит перевозка лыжной экипировки бесплатно. Однако, цены на перелет оказались небюджетными.
Перелет эконом-классом стартует от 2092 грн. Путешествие в люкс-вагоне поезда обойдется в примерно ту же сумму, однако продлится 14 часов.
Поездка тем же поездом в купе будет стоить более чем в 2 раза дешевле — около 800 грн.
Поездка из Одессы в Буковель на авто продлится около 11 часов, водителям придется преодолеть 850 км.
Напомним, ранее стали известны условия допуска туристов на горнолыжные курорты Украины. Заняться зимними видами спорта на популярных курортах можно будет только с вакцинацией, негативным ПЦР-тестом или документом о выздоровлении от коронавируса. Туристам будут выдавать специальные наклейки, уведомляющие об их статусе.