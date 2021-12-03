У Буковель літаком: МАУ оголосили ціни на рейс з Одеси

Для того, щоб дістатися до гірськолижного курорту за кілька годин, одеситам доведеться викласти від 2000 грн в один бік.

Міжнародні авіалінії України оголосили ціни на переліт з Одеси до Івано-Франківська на новорічні свята. Про це повідомляють Avianews.

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Для цього рейсу буде використано Embraer 190/195, місткістю від 104 до 116 осіб, переліт триватиме 1 год 15 хв. Відстань від Міжнародного аеропорту Івано-Франківськ до Буковеля становить 90 км.

Рейс відрізняється тим, що бонусом для пасажирів є перевезення лижного екіпірування безкоштовно. Проте ціни на переліт виявилися небюджетними.

Переліт економ-класом стартує від 2092 грн. Подорож у люкс-вагоні потяга коштуватиме приблизно ту саму суму, проте триватиме 14 годин.

Поїздка тим же потягом у купе коштуватиме у понад 2 рази дешевше — близько 800 грн.

Поїздка з Одеси до Буковеля на авто триватиме близько 11 години, водіям доведеться подолати 850 км.

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Нагадаємо, раніше стали відомі умови допуску туристів на гірськолижні курорти України. Зайнятися зимовими видами спорту на популярних курортах можна буде тільки з вакцинацією, негативним тестом ПЛР або документом про одужання від коронавірусу. Туристам будуть видавати спеціальні наклейки, що повідомляють про їхній статус.