У Буковель літаком: МАУ оголосили ціни на рейс з Одеси
Для того, щоб дістатися до гірськолижного курорту за кілька годин, одеситам доведеться викласти від 2000 грн в один бік.
Міжнародні авіалінії України оголосили ціни на переліт з Одеси до Івано-Франківська на новорічні свята. Про це повідомляють Avianews.
Для цього рейсу буде використано Embraer 190/195, місткістю від 104 до 116 осіб, переліт триватиме 1 год 15 хв. Відстань від Міжнародного аеропорту Івано-Франківськ до Буковеля становить 90 км.
Рейс відрізняється тим, що бонусом для пасажирів є перевезення лижного екіпірування безкоштовно. Проте ціни на переліт виявилися небюджетними.
Переліт економ-класом стартує від 2092 грн. Подорож у люкс-вагоні потяга коштуватиме приблизно ту саму суму, проте триватиме 14 годин.
Поїздка тим же потягом у купе коштуватиме у понад 2 рази дешевше — близько 800 грн.
Поїздка з Одеси до Буковеля на авто триватиме близько 11 години, водіям доведеться подолати 850 км.
Нагадаємо, раніше стали відомі умови допуску туристів на гірськолижні курорти України. Зайнятися зимовими видами спорту на популярних курортах можна буде тільки з вакцинацією, негативним тестом ПЛР або документом про одужання від коронавірусу. Туристам будуть видавати спеціальні наклейки, що повідомляють про їхній статус.