В Одесской области построили зеркальный туалет почти за 3 млн гривен (фото)

В горсовете Южного говорят, что подобный вариант фасада выглядел самым современным в сравнении с другими предложениями.

В Южном, что на Одесчине, построили зеркальный туалет, на строительство которого выделили 2,9 млн гривен. Об этом сообщает Суспільне.

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Как сообщили корреспондентам в горсовете, им было предложено несколько проектов общественного туалета, но они выбрали именно зеркальный вариант. Такой экстерьер выглядит современнее, чем другие версии.

"Сейчас туалет на стадии постройки. На данный момент мы его подключаем ко всем коммуникациям и сетям. Проложили кабель, будем делать освещение", — рассказал глава управления капитального строительства Южного горсовета Одесского района Геннадий Мартынов.

Фото: Суспільне

Строительство начали еще весной. Скоро рядом с ним построят скейт-парк. Уже готова баскетбольная площадка, и достраивается теннисный корт.

Фото: Суспільне

Внутри туалета разделен на три помещения: женская и мужская уборные, а также отдельный вход и туалет для маломобильных групп населения.

[ + – ] Предложения участников Фото: Фото: prozorro

Отметим, что в тендере было двое участников — ФЛП Большакова Вероника Витальевна и ООО "Град-строй". При ожидаемой цене в 2 937 434 гривны "Град-строй" предложил на 104 гривны меньше. А ФЛП Большакова Вероника предложила 2 933 901 гривну, ее предложение оказалось самым выгодным. Таким образом стартовую цену удалось снизить на 3533 гривны. Все работы должны выполнить до 10 декабря.

Напомним, в мае Фокус сообщал, что в Украине объявили конкурс на лучший туалет в учебном заведении для "развития туалетной культуры в стране".

В марте этого года в одном из ВУЗов Киева торжественного открыли новый женский туалет. Во время "церемонии" зачитывались стихи, а также перерезали красную ленточку.