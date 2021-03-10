Омбудсмен хочет провести расследование из-за торжественного открытия туалета в ВУЗе Киева

Тарас Креминь заявил, что "пафосным мероприятиям с перерезанием красных ленточек и лиричными выкрутасами" стоит положить конец.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь написал на своей странице в Facebook, что его "поразило" торжественное открытие женской уборной в Киевском государственном университете телекоммуникаций.

"Крайне поражен такими "праздничными" событиями в государственном ВУЗе. Открытию женских уборных, которое сопровождается административным пафосом с перерезанием ленточек и лиричными выкрутасами, в Украине должен быть положен конец", — написал Креминь.

Он отметил, что подготовил обращение в Министерство образования и науки Украины для проведения служебного расследования из-за этой торжественной церемонии.

"Что-то там не то", — написал Креминь.

[ + – ] Тарас Креминь об открытии туалета в ВУЗе Киева Фото: скриншот из Facebook

Отметим, торжественное открытие женского туалета в Киевском государственном университете телекоммуникаций провел его проректор по административно-хозяйственной работе и строительству Анатолий Сало. Мероприятие приурочили празднику 8 марта. "Речь" зачитывалась на русском языке.

"Вам понравится наша работа, мы очень старались для вас. В ней любовь к вам, наша забота. Я уверен, вы по достоинству оцените нас, ну, а мы вас давно оценили, поставив наивысший бал", — сказал Сало.

После выступления была перерезана красная ленточка, после чего все участники торжества были приглашены в соседнюю аудиторию дабы отметить событие шампанским.

Напомним, июле 2020 года киевские выпускники сдавали ВНО в школах с туалетом без перегородок. Инцидент произошел в школе №214 в Киеве.