Омбудсмен хоче провести розслідування через урочисте відкриття туалету у ЗВО Києва

Тарас Кремінь заявив, що "пафосним заходам з перерізанням червоних стрічок і ліричними викрутасами" варто покласти край.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь написав на своїй сторінці у Facebook, що його "вразило" урочисте відкриття жіночої вбиральні у Київському державному університеті телекомунікацій.

"Вкрай вражений такими "святковими" подіями у державному вищому навчальному закладі. Відкриттям жіночих вбиралень, яке супроводжується адміністративним пафосом з перерізанням стрічок і ліричними викрутасами, в Україні має бути покладено край", — написав Кремінь.

Він зазначив, що підготував звернення до Міністерства освіти і науки України для проведення службового розслідування через цю урочисту церемонію.

"Щось там не те", — написав Кремінь.

[ + – ] Тарас Кремінь про відкриття туалету у ЗВО Києва Фото: скриншот из Facebook

Зазначимо, урочисте відкриття жіночого туалету у Київському державному університеті телекомунікацій провів його проректор з адміністративно-господарської роботи і будівництва Анатолій Сало. Захід приурочили святу 8 березня. "Промова" зачитувалася російською мовою.

"Вам сподобається наша робота, ми дуже старалися для вас. У ній любов до вас, наша турбота. Я впевнений, ви оціните нас, ну а ми вас давно оцінили, поставивши найвищий бал", — сказав Сало.

Після виступу перерізали червону стрічку, після чого всі учасники торжества були запрошені в сусідню аудиторію щоб відзначити подію шампанським.

Нагадаємо, у липні 2020 року київські випускники здавали ЗНО в школах з туалетом без перегородок. Інцидент стався у школі №214 в Києві.