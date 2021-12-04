На Одещині збудували дзеркальний туалет майже за 3 млн гривень (фото)

У міськраді Південного кажуть, що подібний варіант фасаду виглядав найсучаснішим у порівнянні з іншими пропозиціями.

У Южному, що на Одещині, збудували дзеркальний туалет, на будівництво якого виділили 2,9 млн гривень. Про це повідомляє Суспільне.

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Як повідомили кореспондентам у міськраді, їм було запропоновано кілька проєктів громадського туалету, але вони обрали саме дзеркальний варіант. Такий екстер'єр виглядає сучасніше, ніж інші версії.

"Зараз туалет на стадії будівництва. На цей час ми його підключаємо до всіх комунікацій та мереж. Проклали кабель, робитимемо освітлення", — розповів голова управління капітального будівництва Південницької міськради Одеського району Геннадій Мартинов.

Фото: Суспільне

Будівництво розпочали ще навесні. Незабаром поряд з ним збудують скейт-парк. Вже готовий баскетбольний майданчик і добудовується тенісний корт.

Фото: Суспільне

Усередині туалет поділено на три приміщення: жіноча та чоловіча вбиральні, а також окремий вхід та туалет для маломобільних груп населення.

[ + – ] Пропозиції учасників Фото: Фото: prozorro

Зазначимо, що у тендері було двоє учасників — ФОП Большакова Вероніка Віталіївна та ТОВ "Град-буд". При очікуваній ціні у 2 937 434 гривні "Град-буд" запропонував на 104 гривні менше. А ФОП Большакова Вероніка запропонувала 2 933 901 гривні, її пропозиція виявилася найвигіднішою. Таким чином стартову ціну вдалося знизити на 3533 гривні. Усі роботи мають виконати до 10 грудня.

Нагадаємо, у травні Фокус повідомляв, що в Україні оголосили конкурс на найкращий туалет у навчальному закладі для "розвитку туалетної культури в країні".

У березні цього року в одному із ВНЗ Києва урочистого відкрили новий жіночий туалет. Під час церемонії зачитувалися вірші, а також перерізали червону стрічку.