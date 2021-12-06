Минус 13. СБУ арестовала самолеты Smartavia за незаконные полеты в оккупированный Крым

Силовики утверждают, что заочный арест самолетов позволит ограничить их полеты в ряд европейских стран.

13 пассажирских самолетов российской АО "Авиакомпания Смартавиа" заочно арестованы за полеты в оккупированный Крым. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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В сообщении говорится о том, самолеты нарушили порядок въезда и выезда на оккупированную территорию Крыма, поэтому их действия можно оценивать как нарушение правил иностранных перелетов, поскольку они незаконно доставляли людей через границу Украины.

Также сообщается, что на сегодня 37 российских авиакомпаний летают в Крым. Таким образом, наложение ареста на вышеуказанные самолеты позволит ограничить их полеты в ряд европейских стран.

Арест наложен в рамках уголовного производства по следующим статьям:

ч. 1 ст. 111 (Государственная измена);

ч.ч. 2,3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее);

ст. 334 (Нарушение правил международных перелетов);

Служба безопасности также сообщает, что на сегодняшний день заочно арестованы 249 российских самолетов, которые проводят регулярные пассажирские авиаперелеты на временно оккупированный полуостров, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины.

Ранее Фокус сообщал, как отреагировала российская сторона на арест самолетов российских авиакомпаний, которые возили пассажиров в Крым в обход украинского законодательства. По мнению Кремля, Украина таким образом провоцирует на арест вс вою очередь "многочисленных имущественных объектов украинских чиновников и крупного бизнеса в России".