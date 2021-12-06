Мінус 13. СБУ заарештувала літаки Smartavia за незаконні польоти до окупованого Криму

Силовики стверджують, що заочний арешт літаків дозволить обмежити їхні польоти до низки європейських країн.

13 пасажирських літаків російської АТ "Авіакомпанія Смартавіа" заочно заарештовано за польоти до окупованого Криму. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У повідомленні йдеться про те, що літаки порушили порядок в'їзду на окуповану територію Криму та виїзду з неї, тому їхні дії можна оцінювати як порушення правил іноземних перельотів, оскільки вони незаконно доставляли людей через кордон України.

Також повідомляється, що на сьогодні 37 російських авіакомпаній літають до Криму. Таким чином, накладення арешту на вищезгадані літаки дозволить обмежити їхні польоти до низки європейських країн.

Арешт накладено в межах кримінального провадження за такими статтями:

ч. 1 ст. 111 (Державна зрада);

ч.ч. 2,3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 2 ст. 332-1 (Порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї);

ст. 334 (Порушення правил міжнародних перельотів);

Служба безпеки також повідомляє, що на сьогодні заочно заарештовано 249 російських літаків, які проводять регулярні пасажирські авіаперельоти на тимчасово окупований півострів, порушуючи міжнародні правила польотів і законодавство України.

Раніше Фокус повідомляв, як відреагувала російська сторона на арешт літаків російських авіакомпаній, які возили пасажирів до Криму, оминаючи українське законодавство. На думку Кремля, Україна таким чином провокує на арешт у свою чергу "численних майнових об'єктів українських чиновників і великого бізнесу в Росії".