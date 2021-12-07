"Укрзализныця" запускает 2 новых поезда в Польшу

Появятся вечерний и ночной рейсы из Львова в Перемышль, где люди обычно пересаживаются на поезда, следующие в Прагу и Берлин.

С 22 декабря из Львова в польский город Перемышль можно будет добраться двумя дополнительными рейсами. Поезда №27/28 и №19/20 будут курсировать ежедневно. Об этом сообщает официальный сайт железнодорожного перевозчика.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Один из поездов будет отправляться из Львова в 19:15 и прибывать на конечную станцию в​ 21:05. Из Перемышля он будет выезжать в 06:56 и прибывать во Львов в 10:32.

Время отправления ночного поезда из Львова — 04:13, а прибытия в Перемышль — 6:03. Из Перемышля поезд будет отправляться в 21:50 и прибывать во Львов в 01:26.

В Перемышле можно будет сделать пересадку на поезда в Прагу и Берлин.

Пресс-служба компании напомнила о том, что, в соответствии с постановлением Кабмина, с 21 октября действуют новые правила безопасности.

У пассажиров поездов дальнего следования должен быть один из документов, подтверждающий наличие:

по меньшей мере одной дозы COVID-вакцины

полной вакцинации (сертификат о вакцинации)

отрицательного результата ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген, которые действуют в течение 72 часов

сертификата о выздоровлении в приложении "Дия".

Ранее Фокус сообщал, что в текущем году "Укрзализныце" передадут три дизельных поезда, а также 20 спальных вагонов. Президент Украины рассказал о возобновлении сотрудничества с Крюковским вагоностроительным заводом.