"Новая железная дорога": Зеленский и Шмыгаль рассказали об изменениях в "Укрзализныце"

В этом году компании передадут три дизельных поезда и 20 новых спальных вагонов.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль 9 ноября анонсировали строительство новой украинской железной дороги. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина по итогам форума "Большая стройка: новая железная дорога".

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По словам президента, государство возобновило сотрудничество с Крюковским вагоностроительным заводом.

"Представлены новые дизельные поезда. Три "Укрзализныця" получит до конца года и еще 20 закажет в 2022-2023 годах. В этом году УЗ получит 20 новых спальных вагонов – первые из анонсированной сотни. В планах за два последующих года построить еще 500. Это современные, украинские, купейные вагоны, за которые действительно не стыдно", – заявил он.

Шмыгаль вспомнил, что в Украине за 30 лет большую часть железных дорог не электрифицировали.

"Несколько месяцев назад в Черкассах мы приступили к проекту электрификации железной дороги от Черкасс до станции Тараса Шевченко. Это откроет возможность для жителей областного центра без пересадок путешествовать по Украине быстрее, комфортнее, безопаснее", — подчеркнул премьер.

Проект по электрификации запустили из Житомира в Новоград-Волынский и еще на четырех участках.

Зеленский на форуме признал, что железную дорогу в Украине "годами уничтожала коррозия, плохой менеджмент и коррупция".

"Состояние, до которого была доведена наша УЗ, за эти годы, можно кратко, но точно описать так — доисторический локомотив, который изношенными путями едва тянет поезд со скрипучими вагонами к грязным станциям и к некомфортным вокзалам", — сказал президент.

Зеленский проехался на новом поезде

В Офисе президента Украины (ОПУ) рассказали о визите Зеленского на Крюковский вагоностроительный завод. Он проехал на дизель-поезде ДПКр-3 по маршруту от технической станции "Дарница" до вокзала "Киев-Пассажирский".

В это время глава набсовета завода Владимир Приходько говорил главе государства о соответствии поезда украинским и европейским стандартам.

"Если рассматривать возможность экспорта, остается лишь вопрос о ширине колеи. Модель кузова спроектирована таким образом, что он подходит для курсирования на пригородных и региональных маршрутах, поезд рассчитан на высокие платформы", – отметили в ОПУ.

Куда будут ездить поезда?

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков уточнил, что дизель-поезда будут курсировать по таким маршрутам: "Измаил – Одесса, Харьков – Краматорск", "Харьков – Лозовая", "Харьков – Попасная", "Львов – Тернополь – Черновцы (через Залещики) – Коломыя" и "Попасная – Купянск – Харьков – Сумы – Ворожба".

"АО "Укрзалiзниця" уже получило первые два новых поезда. Один из них курсирует по маршруту "Коломыя – Киверцы" ("Прикарпатский экспресс"). Третий поезд поступит в конце ноября, а еще два – в первом квартале следующего. Их планируют использовать на маршруте "Киев – Аэропорт Борисполь", – говорится в сообщении.

Поезд ДПКр-3 состоит из трех вагонов, в них 170 мест для сидения с подлокотниками, 69 сидений первого класса и 101 сиденье второго класса. Вагоны оборудованы системами кондиционирования, резервного отопления и вакуумными туалетами. Конструктивная скорость – 140 км/ч.

Что еще пообещал Зеленский?

Президент Украины сообщил о планах построить 500 купейных вагонов. Также он вспомнил о проекте City Express, для которого сейчас закупают современные электропоезда. Первые поезда выйдут на маршруты в Киеве, Харькове, Днепре в следующем году.

Президент также анонсировал "самое масштабное" за все годы строительство и модернизацию подвижного состава и железнодорожных путей.

"Это программа по обновлению грузовых вагонов до 2028 года. Десятки тысяч новых вагонов, тысячи новых рабочих мест, формирование совершенно нового рынка общим объемом 100 млрд грн", – сообщил Зеленский.

Фокус писал, что в начале ноября "Укрзалiзниця" получила первые пять из 100 новых пассажирских вагонов, которые модернизировал Крюковский вагоностроительный завод.

В сети публиковали видео, на котором было видно неудовлетворительное состояние подвижного состава. В одном из вагонов поезда вода лилась с потолка.