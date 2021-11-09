"Нова залізниця": Зеленський і Шмигаль розповіли про зміни в "Укрзалізниці"

Цього року компанії передадуть три дизельні поїзди та 20 нових спальних вагонів.

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль 9 листопада анонсували будівництво нової української залізниці. Про це повідомила пресслужба Кабміну за підсумками форуму "Велике будівництво: нова залізниця".

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За словами президента, держава відновила співпрацю із Крюківським вагонобудівним заводом.

"Представлено нові дизельні поїзди. Три "Укрзалізниці" отримають до кінця року та ще 20 замовлять у 2022-2023 роках. Цього року УЗ отримає 20 нових спальних вагонів – перші з анонсованої сотні. У планах за два наступні роки побудувати ще 500. Це сучасні, українські, купейні вагони, за які справді не соромно", – заявив він.

Шмигаль згадав, що в Україні за 30 років більшу частину залізниць не електрифікували.

"Кілька місяців тому в Черкасах ми розпочали проект електрифікації залізниці від Черкас до станції Тараса Шевченка. Це відкриє можливість для мешканців обласного центру без пересадок подорожувати Україною швидше, комфортніше, безпечніше", — наголосив прем'єр.

Проект із електрифікації запустили з Житомира до Новограда-Волинського та ще на чотирьох ділянках.

Зеленський на форумі визнав, що залізницю в Україні "роками знищувала корозія, поганий менеджмент і корупція".

"Стан, до якого було доведено нашу УЗ, за ці роки, можна коротко, але точно описати так — доісторичний локомотив, який зношеними шляхами ледве тягне поїзд зі скрипучими вагонами до брудних станцій і некомфортних вокзалів", — сказав президент.

Зеленський проїхався на новому поїзді

В Офісі президента України (ОПУ) розповіли про візит Зеленського до Крюківського вагонобудівного заводу. Він проїхався на дизель-поїзді ДПКр-3 маршрутом від технічної станції "Дарниця" до вокзалу "Київ-Пасажирський".

У цей час голова наглядової ради заводу Володимир Приходько говорив главі держави про відповідність потягу українським і європейським стандартам.

"Якщо розглядати можливість експорту, залишається лише питання про ширину колії. Модель кузова спроектована таким чином, що він підходить для курсування на приміських і регіональних маршрутах, поїзд розрахований на високі платформи", – зазначили в ОПУ.

Куди їздитимуть поїзди?

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков уточнив, що дизель-поїзди курсуватимуть такими маршрутами: "Ізмаїл – Одеса", "Харків – Краматорськ", "Харків – Лозова", "Харків – Попасна", "Львів – Тернопіль – Чернівці (через Заліщики) – Коломия" та "Попасна – Куп'янськ – Харків – Суми – Ворожба".

"АТ "Укрзалізниця" вже отримало перші два нових поїзди. Один із них курсує маршрутом "Коломия – Ківерці" ("Прикарпатський експрес"). Третій поїзд надійде наприкінці листопада, а ще два – у першому кварталі наступного. Їх планують використовувати на маршруті "Київ – Аеропорт Бориспіль", – йдеться в повідомленні.

Поїзд ДПКр-3 складається з трьох вагонів, у яких 170 місць для сидіння з підлокітниками, 69 сидінь першого класу та 101 сидіння другого класу. Вагони обладнані системами кондиціювання, резервного опалення та вакуумними туалетами. Конструктивна швидкість – 140 км/год.

Що ще пообіцяв Зеленський?

Президент України повідомив про плани збудувати 500 купейних вагонів. Також він згадав про проект City Express, для якого зараз купують сучасні електропоїзди. Перші поїзди вийдуть на маршрути в Києві, Харкові, Дніпрі наступного року.

Президент також анонсував "наймасштабніше" за всі роки будівництво та модернізацію рухомого складу та залізничних колій.

"Це програма з відновлення вантажних вагонів до 2028 року. Десятки тисяч нових вагонів, тисячі нових робочих місць, формування абсолютно нового ринку загальним обсягом 100 млрд грн", — повідомив Зеленський.

Фокус писав, що на початку листопада "Укрзалізниця" отримала перші п'ять зі 100 нових пасажирських вагонів, які модернізував Крюківський вагонобудівний завод.

У мережі публікували відео, на якому було видно незадовільний стан рухомого составу. В одному з вагонів поїзда вода лилася зі стелі.