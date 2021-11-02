З кулерами та відеоспостереженням: "Укрзалізниця" показала оновлені вагони поїздів (фото)

Згідно з контрактом, компанія має отримати 100 нових пасажирських вагонів. Із них 20 — до кінця цього року.

"Укрзалізниця" отримала перші п'ять зі 100 нових пасажирських вагонів, придбаних за кошти держбюджету. Оновлення для УЗ зробив Крюківський вагонобудівний завод, йдеться у пресслужбі держкомпанії.

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Згідно з умовами контракту, 20 зі 100 замовлених вагонів мають бути поставлені "Укрзалізниці" до кінця 2021 року.

"Так компанія з випередженням графіка вже отримала перші п'ять купейних вагонів із цієї партії", — йдеться в повідомленні.

У кожному з вагонів встановлені розетки з USB-портами, кнопки виклику провідника, кулери з гарячою та холодною водою, а також система сигналізації та відеоспостереження.

[ + – ] Вид усередині нових вагонів

Ще відомо, що з 2 листопада маршрутом Харків-Краматорськ запустили модернізовану приміську електричку. Її вагон оснащений м'якими сидіннями, світлодіодним освітленням, новими вікнами та місцями для перевезення велосипедів. В електропотязі також передбачені місця для людей з інвалідністю та пасажирів із дітьми.

"Також капітально відремонтовано колісні пари, допоміжні машини, гальмівне й електрообладнання", — повідомляє УЗ у Facebook.

Капітальний ремонт із модернізацією поїзда провели на Київському електровагоноремонтному заводі.

Зазначимо, що в 2021 році в бюджеті України передбачено виділення 3 млрд гривень на оновлення рухомого складу для пасажирських перевезень.

[ + – ] Електропотяг Харків-Краматорськ

[ + – ] Електропотяг Харків-Краматорськ

Водночас, нещодавно повідомлялося, як в одному з вагонів потягу "Укрзалізниці" зі стелі полилася вода. Пасажири помітили прорив у місці, що поруч із туалетом.

Також повідомлялося, як у потязі "Укразалізниці", який курсує маршрутом "Івано-Франківськ-Полтава", лампу приклеїли до стелі медичним пластиром. У компанії повідомили, що ситуацію "вирішують".