У потязі "Укрзалізниці" зі стелі на людей лилася вода (відео)

Потужний потік води буквально лився зі стелі в приміщенні, сусідньому з туалетом. Інтернет-користувачі вже придумали пояснення цьому "феномену".

У мережі з'явилося відео, яке знову демонструє незадовільний стан рухомого складу "Укрзалізниці". На кадрах, опублікованих телеграм-каналом "Украина в шоке", видно, як прямо зі стелі в одному з вагонів потяга вода буквально ллється. Судячи з усього, мова йде про приміщення, яке розташоване перед входом у туалет.

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"Вбудований душ від Укрзалізниці? А, ні, це просто черговий вагон потяга "замироточив", — підписав автор відео.

Реакції "Укрзалізниці" поки немає

У якому саме потязі спостерігали цю картину, автори не уточнили. У коментарях під публікацією користувачі стали ділитися своїми припущеннями про те, що ж стало причиною такого стану вагона. Деякі, наприклад, жартома припустили, що мова йде про додаткову послугу у вигляді душа.

Фото: Скриншот

Нагадаємо, у вересні в потязі "Укрзалізниці" чоловік намагався зґвалтувати художницю Надію Кушнір. За її словами, провідниця не звернула уваги на прохання про допомогу, а один з пасажирів почав виправдовувати агресора, стверджуючи що "п'яні чоловіки потребують інтиму".

Також Фокус показував, як у потязі, який прямує за маршрутом Івано-Франківськ-Полтава, лампа в купе була прикріплена до стелі за допомогою медичного пластиру.