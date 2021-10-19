В поезде "Укрзализныци" с потолка на людей лилась вода (видео)
Мощный поток воды буквально лился с потолка в помещении, соседствующем с туалетом. Интернет-пользователи уже придумали объяснения этому "феномену".
В сети появилось видео, которое вновь демонстрирует неудовлетворительное состояние подвижного состава "Укрзализныци". На кадрах, опубликованных телеграм-каналом "Украина в шоке", видно, как прямо с потолка в одном из вагонов поезда вода буквально льется. Судя по всему, речь идет о помещении, которое находится перед входом в туалет.
"Встроенный душ от Укрзализныци? А, нет, это просто очередной вагон поезда "замироточил", — подписал автор видео.
Реакции "Укрзализныци" пока нет
В каком именно поезде наблюдали эту картину, авторы не уточнили. В комментариях под публикацией пользователи стали делиться своими предположениями о том, что же стало причиной такого состояния вагона. Некоторые, например, в шутку предположили, что речь идет о дополнительной услуге в виде душа.
Напомним, в сентябре в поезде "Укрзализныци" мужчина пытался изнасиловать художницу Надежду Кушнир. По ее словам, проводница не обратила внимания на просьбы о помощи, а один из и пассажиров начал оправдывать агрессора, утверждая что "пьяные мужчины нуждаются в интиме".
Также Фокус показывал, как в поезде, который следует по маршруту Ивано-Франковск-Полтава лампа в купе была прикреплена к потолку при помощи медицинского пластыря.