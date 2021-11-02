С кулерами и видеонаблюдением: "Укрзализныця" показала обновленные вагоны поездов (фото)
Согласно контракту, компания должна получить 100 новых пассажирских вагонов. Из них 20 – до конца этого года.
"Укрзализныця" получила первые пять из 100 новых пассажирских вагонов, приобретенных за средства госбюджета. Обновление для УЗ сделал Крюковский вагоностроительный завод, говорится в пресс-службе госкомпании.
Согласно условиям контракта, 20 из 100 заказанных вагонов должны быть поставлены "Укрзализныци" до конца 2021 года.
"Таким образом, компания с опережением графика уже получила первые пять купейных вагонов из этой партии", — говорится в сообщении.
В каждом из вагонов установлены розетки с USB-портами, кнопки вызова проводника, кулеры с горячей и холодной водой, а также система сигнализации и видеонаблюдения.
Еще известно, что со 2 ноября по маршруту Харьков-Краматорск запустили модернизированную пригородную электричку. Ее вагон оснащен мягкими сидениями, светодиодным освещением, новыми окнами и местами для перевозки велосипедов. В электропоезде также предусмотрены места для людей с инвалидностью и пассажиров с детьми.
"Также капитально отремонтированы колесные пары, вспомогательные машины, тормозное и электрооборудование", — сообщает УЗ в Facebook.
Капитальный ремонт с модернизацией поезда провели на Киевском электровагоноремонтном заводе.
Отметим, что в 2021 году в бюджете Украины предусмотрено выделение 3 млрд. гривен на обновление подвижного состава для пассажирских перевозок.
В то же время недавно сообщалось, как в одном из вагонов поезда "Укрзализныци" из потолка полилась вода. Пассажиры заметили прорыв в месте, соседствующим рядом с туалетом.
Также сообщалось, как в поезде "Укразализныци", который курсирует по маршруту "Ивано-Франковск-Полтава", лампу приклеили к потолку медицинским пластырем. В компании сообщили, что ситуацию "решают".