"Укрзалізниця" запускає 2 нові поїзди до Польщі

З'являться вечірні та нічні рейси зі Львова до Перемишля, де люди зазвичай пересідають на потяги, що прямують до Праги та Берліна.

Із 22 грудня зі Львова до польського міста Перемишль можна буде дістатися двома додатковими рейсами. Потяги №27/28 та №19/20 курсуватимуть щодня. Про це повідомляє офіційний сайт залізничного перевізника.

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Один із поїздів відправлятиметься зі Львова о 19:15 і прибуватиме на кінцеву станцію о 21:05. Із Перемишля він виїжджатиме о 06:56 та прибуватиме до Львова о 10:32.

Час відправлення нічного поїзда зі Львова – 04:13, а прибуття до Перемишля – 6:03. Із Перемишля поїзд вирушатиме о 21:50 та прибуватиме до Львова о 01:26.

У Перемишлі можна буде зробити пересадку на поїзди до Праги та Берліна.

Пресслужба компанії нагадала про те, що відповідно до постанови Кабміну з 21 жовтня діють нові правила безпеки.

У пасажирів поїздів далекого прямування має бути один із документів, що підтверджує наявність:

щонайменше однієї дози COVID-вакцини

повної вакцинації (сертифікат про вакцинацію)

негативного результату ПЛР-тесту або експрес-тесту на антиген, які діють протягом 72 годин

сертифіката про одужання в додатку "Дія".

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