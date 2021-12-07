Верховный суд приговорил к пожизненному убийцу водителя BlaBlaCar

Осужденный признает вину только в том, что касается угона автомобиля и заявляет о нарушении своих прав, т.к. суд якобы его не выслушал.

Верховный суд Украины оставил в силе решение по делу Дмитрия Голуба, который в 2019 году был осужден на пожизненное заключение по обвинению в убийстве водителя BlaBlaCar. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда на официальной странице в Facebook.

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Отмечается, что 7 декабря Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда Украины рассматривал жалобу по делу об убийстве попутчиками львовянина Тараса Познякова.

Ранее апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции о том, что осужденный должен отбывать пожизненное заключение, а все его имущество следует конфисковать. В вину Голубу, среди прочего, вменялось умышленное убийство, разбой и незаконное обращение с оружием. Верховный суд оставил приговор в силе.

Что произошло с водителем BlaBlaCar?

Житель Львова Тарас Позняков пропал в апреле 2016 года по дороге в Киев. Он собирался устроиться на работу, а с собой взял двух не известных ему попутчиков, считается, что это были пользователи сервиса BlaBlaCar. Позже полиция обнаружила его автомобиль со следами крови, а тело так и не нашли.

4 августа того же года правоохранители задержали в Хмельницкой области экс-участника "Правого сектора" Дмитрия Голуба. Ему было сообщено о подозрении в убийстве Тараса Познякова, пользовавшегося сервисом BlaBlaCar.

В дальнейшем в розыск объявили еще одного попутчика — Луана Кингисеппа, у которого было гражданство РФ.

Россиянин три года находился в международном розыске, но погиб при взрыве самодельного взрывного устройства в 2019 году в Киеве.

После задержания Дмитрий Голуб сказал, что вину признает только в том, что касается угона автомобиля. После того, как представители суда зачитали приговор, он заявил о нарушении своих прав, так как суд не выслушал его показания. В дальнейшем Голубу полтора года не разрешали участвовать в судебных заседаниях из-за хамского поведения, угроз и обсценной лексики.

Ранее Фокус сообщал, что вокруг сервиса BlaBlaCar разгорелся скандал из-за того, что на карте Украины отсутствовал Крым. Интернет-пользователи рассказали о том, что в рекламе сервиса на карте Украины не оказалось полуострова.