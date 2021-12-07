Верховний суд засудив до довічного вбивцю водія BlaBlaCar

Засуджений визнає провину лише в тому, що стосується викрадення автомобіля і заявляє про порушення своїх прав, оскільки суд нібито його не вислухав.

Верховний суд України залишив чинним рішення у справі Дмитра Голуба, якого в 2019 році було засуджено до довічного ув'язнення за звинуваченням у вбивстві водія BlaBlaCar. Про це повідомляє пресслужба Верховного суду на офіційній сторінці у Facebook.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Наголошується, що 7 грудня Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду України розглядав скаргу в справі про вбивство попутниками львів'янина Тараса Познякова.

Раніше апеляційний суд підтвердив рішення суду першої інстанції про те, що засуджений має відбувати довічне ув'язнення, а все його майно варто конфіскувати. У провину Голубу, серед іншого, ставилося навмисне вбивство, розбій і незаконне поводження зі зброєю. Верховний суд залишив вирок у силі.

Що сталося з водієм BlaBlaCar?

Житель Львова Тарас Позняков зник у квітні 2016 року дорогою до Києва. Він збирався влаштуватися на роботу, а із собою взяв двох не відомих йому супутників, вважається, що це були користувачі сервісу BlaBlaCar. Згодом поліція знайшла його автомобіль зі слідами крові, а тіло так і не знайшли.

4 серпня того ж року правоохоронці затримали на Хмельниччині ексучасника "Правого сектору" Дмитра Голуба. Йому було повідомлено про підозру в убивстві Тараса Познякова, котрий користувався сервісом BlaBlaCar.

Надалі в розшук оголосили ще одного попутника — Луана Кінгісеппа, який мав громадянство РФ.

Росіянин три роки перебував у міжнародному розшуку, але загинув під час вибуху саморобного вибухового пристрою у 2019 році у Києві.

Після затримання Дмитро Голуб сказав, що провину визнає лише в тому, що стосується крадіжки автомобіля. Після того, як представники суду зачитали вирок, він заявив про порушення своїх прав, оскільки суд не вислухав його свідчення. Надалі Голубу півтора року не дозволяли брати участь у судових засіданнях через хамовиту поведінку, погрози й обсценну лексику.

Раніше Фокус повідомляв, що довкола сервісу BlaBlaCar спалахнув скандал через те, що на карті України був відсутній Крим. Інтернет-користувачі розповіли про те, що в рекламі сервісу на карті України не було півострова.