В Александровской больнице Киева охранник избил и сломал руку посетителю (фото, видео)

Пострадавшему адвокату Дмитрию Калько нанесли несколько ударов металлической палкой, когда он пытался въехать на территорию медучреждения.

Охранник Александровской больницы в Киеве напал с металлической палкой на мужчину и сломал ему руку. Об этом в своем Facebook рассказал сам пострадавший Дмитрий Калько.

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Инцидент произошел на парковке медицинского учреждения в понедельник, 6 декабря.

На опубликованном видеоролике можно увидеть, как охранник, нецензурно выражаясь, несколько раз ударил металлической палкой юриста, который пытался въехать на территорию Александровской больницы.

Видео снимала жена пострадавшего Дмитрия Калько. Женщина также обвинила охранника в том, что он брызнул ей в лицо газовым баллончиком.

"Ты думал, что ты делал? Да, я дурак, а ты что делал, бл***га?… Ты кидался драться на старого деда…", — заявил сотрудник, объясняя свое поведение с адвокатом.

Внимание, видео 18+. Присутствует нецензурная лексика!

[ + – ] Охранник Александровской больницы сломал руку адвокату Дмитрию Калько

Дмитрий Калько также опубликовал фотографию своей руки в гипсе. На рентгеновском снимке, который был сделан в Александровской больнице, сказано, что у пострадавшего адвоката диагностирован перелом.

[ + – ] Адвокату Дмитрию Калько сломали руку на парковке Александровской больницы

Позже пострадавший Дмитрий Калько рассказал, что после диагностирования перелома он обратился к главврачу Александровской клинической больницы. Мужчине оказали помощь и отправили делать рентгеновский снимок.

"Человек, который меня сопровождал, не является врачом. Однако именно этому своему человеку врач рассказывал о моем диагнозе, пока я стоял в коридоре. После этого видео мне отказались отдавать мои снимки, то есть уже второй человек в больнице решает по своему усмотрению мою судьбу, по своему желанию, учитывая мое неудовлетворительное поведение", — добавил адвокат в Facebook.

На видео Дмитрий Калько возмутился действиями врача и поинтересовался, почему медработник нарушил "медицинскую тайну", озвучив диагноз третьему лицу.

[ + – ] Продолжение скандала с Дмитрием Калько в Александровской клинической больнице

Для разъяснения ситуации с избиением мужчины на парковке, Фокус обратился за комментарием в пресс-службу Александровской клинической больницы Киева.

Если руководство медучреждения прокомментирует скандал, случившийся на парковке больницы, — редакция Фокуса добавит в материал их официальный комментарий.

Напомним, ранее в Александровской больнице Киева произошел пожар. Как сообщали спасатели, возгорание произошло на шестом этаже медучреждения в подсобном помещении. Жертв и пострадавших в результате пожара не было, а главврач Александровской больницы говорила о возможном поджоге.

А осенью 2020 года СМИ сообщали, что из окна инфекционного отделения Александровской больницы выбросилась 60-летняя женщина. Зараженную коронавирусом пострадавшую после ЧП перевели в реанимацию, где она скончалась.