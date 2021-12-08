В Олександрівській лікарні Києва охоронець побив і зламав руку відвідувачу (фото, відео)

Постраждалому адвокату Дмитру Кальку завдали кілька ударів металевим ціпком, коли він намагався в'їхати на територію медустанови.

Охоронець Олександрівської лікарні в Києві напав із металевим ціпком на чоловіка і зламав йому руку. Про це у своєму Facebook розповів сам постраждалий Дмитро Калько.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Інцидент стався на парковці медичного закладу в понеділок, 6 грудня.

На опублікованому відеоролику можна побачити, як охоронець, нецензурно висловлюючись, кілька разів ударив металевим ціпком юриста, який намагався в'їхати на територію Олександрівської лікарні.

Відео знімала дружина постраждалого Дмитра Калька. Жінка також звинуватила охоронця у тому, що він бризнув їй в обличчя газовим балончиком.

"Ти думав, що ти робив? Так, я дурень, а ти що робив, бл***га?.. Ти кидався битися на старого діда..." — заявив співробітник, пояснюючи свою поведінку з адвокатом.

Увага, відео 18+. Є нецензурна лексика!

[ + – ] Охоронець Олександрівської лікарні зламав руку адвокату Дмитру Кальку

Дмитро Калько також опублікував фото своєї руки в гіпсі. На рентгенівському знімку, зробленому в Олександрівській лікарні, сказано, що в потерпілого адвоката діагностовано перелом.

[ + – ] Адвокату Дмитру Кальку зламали руку на парковці Олександрівської лікарні

Пізніше постраждалий Дмитро Калько розповів, що після діагностування перелому він звернувся до головного лікаря Олександрівської клінічної лікарні. Чоловікові надали допомогу та відправили робити рентгенівський знімок.

"Людина, яка мене супроводжувала, не є лікарем. Проте саме цій своїй людині лікар розповідав про мій діагноз, поки я стояв у коридорі. Після цього відео мені відмовилися віддавати мої знімки, тобто вже друга людина в лікарні вирішує на свій розсуд мою долю, за своїм бажанням, з огляду на мою незадовільну поведінку", — додав адвокат у Facebook.

На відео Дмитро Калько обурився діями лікаря та поцікавився, чому медпрацівник порушив "медичну таємницю", озвучивши діагноз третій особі.

[ + – ] Продовження скандалу з Дмитром Кальком в Олександрівській клінічній лікарні

Для роз'яснення ситуації зі побиттям чоловіка на парковці Фокус звернувся за коментарем до пресслужби Олександрівської клінічної лікарні Києва.

Якщо керівництво медустанови прокоментує скандал, що трапився на парковці лікарні, — редакція Фокусу додасть у матеріал офіційний коментар.

Нагадаємо, раніше в Олександрівській лікарні Києва сталася пожежа. Як повідомляли рятувальники, спалах стався на шостому поверсі медустанови у підсобному приміщенні. Жертв і постраждалих унаслідок пожежі не було, а головлікарка Олександрівської лікарні говорила про можливий підпал.

А восени 2020 року ЗМІ повідомляли, що з вікна інфекційного відділення Олександрівської лікарні викинулася 60-річна жінка. Заражену коронавірусом постраждалу після НП перевели до реанімації, де вона померла.