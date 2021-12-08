В Харькове под предлогом ремонта квартиры построили супермаркет

То, что по документам проходило как реконструкция квартиры, на деле оказалось новым магазином площадью 1 200 кв. метров.

В Госинспекцию архитектуры и градостроительства (ГИАГ) поступило заявление на выдачу сертификата о принятии в эксплуатацию супермаркета. Сотрудники ведомства осмотрели объект, однако выяснилось, что его соорудили с нарушением законодательства. Об этом сообщает Newsroom.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

То, что по документам проходило как реконструкция квартиры площадью 60 кв. метров на деле оказалось новым магазином площадью 1 200 кв. метров.

Разрешение на реконструкцию выдала ныне расформированная Государственная архитектурно-строительная инспекция. Новое ведомство, которое пришло на смену ГАСИ, отказало владельцам магазина в выдаче сертификата.

Сотрудники ГИАГ планируют проверить объект и уведомить правоохранителей о незаконном строительстве.

На опубликованном фото видно, что супермаркет построен вплотную к новому ЖК. В прошлом году в Харькове аналогичным образом уже был построен такой же супермаркет.

Ранее Фокус сообщал, что в строительство Президентского университета инвестировали первые 70 млн грн. 14 млн будут израсходованы на создание компании, которая будет заказчиком строительных работ. На подготовку строительства уже выделены 56 млн грн. Тендерные торги должны состояться в текущем году.

Владимир Зеленский подписал указ о создании этого вуза, в нем, по словам президента, будут обучаться "люди будущего".