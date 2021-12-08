У Харкові під приводом ремонту квартири побудували супермаркет

Те, що за документами проходило як реконструкція квартири, насправді виявилося новим магазином площею 1 200 кв. метрів.

До Держінспекції архітектури та містобудування (ДІАМ) надійшла заява на видачу сертифікату про взяття в експлуатацію супермаркету. Співробітники відомства оглянули об'єкт, проте з'ясувалося, що його спорудили з порушенням законодавства. Про це повідомляє Newsroom.

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Те, що за документами відбувалося як реконструкція квартири площею 60 кв. метрів насправді виявилося новим магазином площею 1 200 кв. метрів.

Дозвіл на реконструкцію видала нині розформована Державна архітектурно-будівельна інспекція. Нове відомство, яке прийшло на зміну ДАБІ, відмовило власникам магазину у видачі сертифікату.

Співробітники ДІАМ планують перевірити об'єкт і повідомити правоохоронцям про незаконне будівництво.

На опублікованому фото видно, що супермаркет побудовано впритул до нового ЖК. Торік у Харкові аналогічним чином уже було збудовано такий самий супермаркет.

Раніше Фокус повідомляв, що в будівництво Президентського університету інвестували перші 70 млн грн. 14 млн буде витрачено на створення компанії, яка буде замовником будівельних робіт. На підготовку будівництва вже виділено 56 млн грн. Тендерні торги мають відбутися цьогоріч.

Володимир Зеленський підписав указ про створення цього вишу, в ньому, за словами президента, навчатимуться "люди майбутнього".