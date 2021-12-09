СБУ разыскала труп водителя BlaBlaCar Тараса Познякова, убитого в 2016 году

Правоохранители проверяют версию о том, что убийство носило заказной характер.

Сотрудники Службы безопасности Украины при помощи спецтехники Минобороны неподалеку от трассы "Житомир-Киев" нашли тело убитого в 2016 году водителя сервиса BlaBlaCar Тараса Познякова. Об этом силовики сообщили в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

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По словам пресс-секретаря СБУ Артема Дехтяренко, Служба на данный момент проверяет полученные ею данные о том, что убийство Познякова могло быть заказным. На данный момент уголовное производство квалифицировано по статье об умышленном убийстве (п. 11 ч. 2 ст. 115 УК).

По данным издания Zaxid.net, силовики обнаружили труп Познякова еще несколько месяцев назад, однако следователи ждали результаты ДНК-экспертизы, чтобы удостовериться, что это тело действительно принадлежит водителю.

Убийство водителя BlaBlaCar

Инцидент произошел в апреле 2016 года. Львовянин Тарас Позняков пропал по пути в Киев, куда он с собой взял двух найденных через сервис BlaBlaCar попутчиков. Полицейские обнаружили автомобиль пропавшего со следами крови, однако его тело так и не было найдено. Уже 4 августа правоохранители задержали бывшего члена "Правого сектора" Дмитрия Голуба по подозрению в убийстве Позняков. Спустя некоторое время был установлен второй попутчик львовянина, гражданин России Луан Кингисепп. Он был объявлен международный розыск, а в 2019 году погиб при взрыве самодельного устройства в Киеве в 2019 году.

В мае 2019 года суд приговорил Голуба к пожизненному заключению. Сам экс-член "Правого сектора" свою вину не признает. Уже в декабре этого года Верховный суд оставил в силе этот приговор.