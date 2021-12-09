СБУ розшукала труп водія BlaBlaCar Тараса Познякова, убитого у 2016 році

Правоохоронці перевіряють версію про те, що вбивство мало замовний характер.

Співробітники Служби безпеки України за допомогою спецтехніки Міноборони неподалік траси "Житомир-Київ" знайшли тіло вбитого у 2016 році водія сервісу BlaBlaCar Тараса Познякова. Про це силовики повідомили у коментарі агенції "Інтерфакс-Україна".

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За словами прессекретаря СБУ Артема Дехтяренка, Служба наразі перевіряє отримані нею дані про те, що вбивство Познякова могло бути рекомендованим. Наразі кримінальне провадження кваліфіковане за статтею про умисне вбивство (п. 11 ч. 2 ст. 115 КК).

За даними видання Zaxid.net, силовики виявили труп Познякова ще кілька місяців тому, проте слідчі чекали на результати ДНК-експертизи, щоб переконатися, що це тіло дійсно належить водієві.

Вбивство водія BlaBlaCar

Інцидент стався у квітні 2016 року. Львів'янин Тарас Позняков зник дорогою до Києва, куди він із собою взяв двох знайдених через сервіс BlaBlaCar попутників. Поліцейські виявили автомобіль зниклого зі слідами крові, проте його тіло так і не було знайдено. Вже 4 серпня правоохоронці затримали колишнього члена "Правого сектору" Дмитра Голуба за підозрою у вбивстві Позняків. Через деякий час встановили другого попутника львів'янина, громадянина Росії Луана Кінгісеппа. Він був оголошений міжнародний розшук, а у 2019 році загинув під час вибуху саморобного пристрою у Києві у 2019 році.

У травні 2019 року суд засудив Голуба до довічного ув'язнення. Сам ексчлен "Правого сектора" своєї провини не визнає. Вже у грудні цього року Верховний суд залишив чинним цей вирок.