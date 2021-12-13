UA
UA
Разделы
Материалы
Украина

Данные на 300 миллионов человек находились в нелегальном обороте украинских хакеров (видео)

213
хакеры, 300 млн человек, киберполиция

Личная информация, которой торговали делки, касалась не только жителей Украины, но и Европы и США

Киберполицейские изъяли из незаконного оборота данные 300 миллионов человек, в том числе граждан США и Европы. В течение ноября правоохранители провели 117 обысков на территории Украины и выявили 51 человека, причастного к нелегальному бизнесу, сообщает сайт Национальной полиции Украины.

В распоряжении злоумышленников оказались персональные данные граждан, закрытые сведения о ведении финансово-хозяйственной деятельности физических и юридических лиц, информация о клиентах банковских и коммерческих учреждений, данные для авторизации на электронных почтовых ящиках, соцсетях, интернет-магазинах и т.д. Информация содержалась в более, чем 100 базах данных и касалась жителей Украины, Европы и Штатов. Делки сбывали ее через хакерские форумы, соцсети и мессенджеры по стоимости от 500 до 50 тысяч гривен.

Кроме того, полицейским удалось прекратить деятельность одного из крупнейших сайтов, где распространялись персональные данные о номерах телефонов, фамилиях, именах и отчествах граждан, их месте регистрации, а в отдельных случаях — информация о предоставленных админуслугах, связанных с использованием транспортных средств.

Также в ходе операции в поле зрения правоохранителей попал бывший сотрудник сети супермаркетов. Мужчина незаконно собирал и продавал компаниям-конкурентам информацию, содержащую коммерческую тайну. Таким образом сеть, где ранее работал мошенник, понесла более миллиона гривен убытков.

хакеры, 300 млн человек, киберполиция

Уголовные производства расследуются по трем статьям Уголовного кодекса Украины (ст. 361, ст. 361-2, ст. 362 и ст. 182), предусматривающих наказание за несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в компьютерах, а также нарушение неприкосновенности частной жизни. Девятнадцати фигурантам объявлено подозрение, продолжаются следственные действия.

Ранее Фокус рассказывал о подробностях задержания киберполицией создателя фейковой "Дії".

Также Фокус сообщал о финансовой пирамиде по торговле криптовалютой, которую разоблачили киберполицейские.