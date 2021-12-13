Данные на 300 миллионов человек находились в нелегальном обороте украинских хакеров (видео)

Личная информация, которой торговали делки, касалась не только жителей Украины, но и Европы и США

Киберполицейские изъяли из незаконного оборота данные 300 миллионов человек, в том числе граждан США и Европы. В течение ноября правоохранители провели 117 обысков на территории Украины и выявили 51 человека, причастного к нелегальному бизнесу, сообщает сайт Национальной полиции Украины.

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В распоряжении злоумышленников оказались персональные данные граждан, закрытые сведения о ведении финансово-хозяйственной деятельности физических и юридических лиц, информация о клиентах банковских и коммерческих учреждений, данные для авторизации на электронных почтовых ящиках, соцсетях, интернет-магазинах и т.д. Информация содержалась в более, чем 100 базах данных и касалась жителей Украины, Европы и Штатов. Делки сбывали ее через хакерские форумы, соцсети и мессенджеры по стоимости от 500 до 50 тысяч гривен.

Кроме того, полицейским удалось прекратить деятельность одного из крупнейших сайтов, где распространялись персональные данные о номерах телефонов, фамилиях, именах и отчествах граждан, их месте регистрации, а в отдельных случаях — информация о предоставленных админуслугах, связанных с использованием транспортных средств.

Также в ходе операции в поле зрения правоохранителей попал бывший сотрудник сети супермаркетов. Мужчина незаконно собирал и продавал компаниям-конкурентам информацию, содержащую коммерческую тайну. Таким образом сеть, где ранее работал мошенник, понесла более миллиона гривен убытков.

Уголовные производства расследуются по трем статьям Уголовного кодекса Украины (ст. 361, ст. 361-2, ст. 362 и ст. 182), предусматривающих наказание за несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в компьютерах, а также нарушение неприкосновенности частной жизни. Девятнадцати фигурантам объявлено подозрение, продолжаются следственные действия.

Ранее Фокус рассказывал о подробностях задержания киберполицией создателя фейковой "Дії".

Также Фокус сообщал о финансовой пирамиде по торговле криптовалютой, которую разоблачили киберполицейские.