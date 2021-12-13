Дані 300 мільйонів людей перебували в нелегальному обігу українських хакерів (відео)

Особиста інформація, якою торгували ділки, стосувалася не лише українців, а й мешканців Європи та США.

Кіберполіцейські вилучили з незаконного обігу дані 300 мільйонів людей, зокрема громадян США та Європи. Протягом листопада правоохоронці провели 117 обшуків на території України та виявили 51 особу, причетну до нелегального бізнесу, повідомляє сайт Національної поліції України.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

У розпорядженні зловмисників опинилися персональні дані громадян, закриті відомості про ведення фінансово-господарської діяльності фізичних та юридичних осіб, інформація про клієнтів банківських та комерційних установ, дані для авторизації на електронних поштових скриньках, у соцмережах, інтернет-магазинах тощо. Інформація містилася в понад 100 базах даних та стосувалася мешканців України, Європи та Штатів. Ділки збували її через хакерські форуми, соцмережі та месенджери за ціною від 500 до 50 тисяч гривень.

Крім того, поліцейським вдалося припинити діяльність одного з найбільших сайтів, де поширювалися персональні дані про номери телефонів, прізвища, імена та по батькові громадян, їхнє місце реєстрації, а в окремих випадках — інформація про надані адмінпослуги, пов'язані з використанням транспортних засобів.

Також під час операції в поле зору правоохоронців потрапив колишній співробітник мережі супермаркетів. Чоловік незаконно збирав та продавав компаніям-конкурентам інформацію, що містить комерційну таємницю. Таким чином мережа, де раніше працював шахрай, отримала понад мільйон гривень збитків.

Кримінальні провадження розслідуються за трьома статтями Кримінального кодексу України (ст. 361, ст. 361-2, ст. 362 та ст. 182), що передбачають покарання за несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється в комп'ютерах, а також порушення недоторканності приватного життя. Дев'ятнадцяти фігурантам оголошено підозру, продовжуються слідчі дії.

Раніше Фокус розповідав про подробиці затримання кіберполіцією творця фейкової "Дії".

Також Фокус повідомляв про фінансову піраміду з торгівлі криптовалютою, яку викрили кіберполіцейські.