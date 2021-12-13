В Киеве в парке Шевченко откроют резиденцию святого Николая

На локации в парке Шевченко будут раздавать подарки детям-сиротам и детям из малообеспеченных семей.

В Киеве 17 декабря в парке Шевченко откроют новогоднюю елку с резиденцией святого Николая, фотозонами и фудкортом. Об этом рассказала директор Департамента культуры КГГА Яна Баринова, передает сайт горадминистрации.

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В этом году возрастет число новогодних локаций и разных развлечений, чтобы "зацепить" как можно больше людей с разными вкусами, ожиданиями и культурным бэкграундом.

"Думаю, в парке Шевченко будет самая "сказочная" наша локация – самая гостеприимная для родителей с детьми, где можно с пользой и удовольствием провести целый день", – отметила чиновница.

В первую очередь локация рассчитана на привлечение к новогодним празднованиям детей из малообеспеченных семей, детей-сирот и детей разных льготных категорий.

Уже 17 декабря парк имени Тараса Шевченко превратится в большую страну святого Николая, где будет установлена ​​новогодняя елка, будет работать резиденция Николая, выступят детские коллективы, появится Аллея Добра и Аллея Любви, территория Николайчиков.

Известно, что на разных локациях парка будут работать аниматоры, будут установлены фотозоны, интересная праздничная иллюминация. Отдых рассчитан не только для детей, но и для родителей. Дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети-сироты будут получать новогодние подарки.

Как сообщалось, в этом году темой главной новогодней локации на Софиевской площади будет Рождественская чудо-ночь.