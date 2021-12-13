У Києві в парку Шевченка відкриють резиденцію Святого Миколая

На локації в парку Шевченка будуть роздавати подарунки дітям-сиротам та дітям із малозабезпечених сімей.

У Києві 17 грудня в парку Шевченка відкриють новорічну ялинку з резиденцією Святого Миколая, фотозонами та фудкортом. Про це розповіла директорка Департаменту культури КМДА Яна Барінова, повідомляє сайт міськадміністрації.

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Цього року зросте кількість новорічних локацій та різних розваг, щоб "зачепити" якнайбільше людей з різними смаками, очікуваннями та культурним бекграундом.

"Думаю, у парку Шевченка буде най"казковіша" наша локація – найгостинніша для батьків з дітьми, де можна з користю та задоволенням провести цілий день", – зазначила чиновниця.

Насамперед локація розрахована на залучення до новорічних святкувань дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт та дітей різних пільгових категорій.

Уже 17 грудня парк імені Тараса Шевченка перетвориться на велику країну Святого Миколая, де буде встановлена ​​новорічна ялинка, працюватиме резиденція Миколи, виступатимуть дитячі колективи, з'явиться Алея Добра та Алея Любові, територія Миколайчиків.

Відомо, що на різних локаціях парку працюватимуть аніматори, встановлені фотозони, цікава святкова ілюмінація. Відпочинок розрахований не лише для дітей, а й для батьків. Діти з малозабезпечених та багатодітних сімей, діти-сироти отримуватимуть новорічні подарунки.

Як повідомлялося, цього року темою головної новорічної локації на Софіївській площі буде Різдвяна диво-ніч.