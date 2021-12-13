Мариуполь - Рахов: "Укрзализныця" запустила самый длинный пассажирский железнодорожный маршрут

Новый поезд курсирует с остановками в Запорожье, Днепре, Белой Церкви, Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татарове, Ворохте, Ясине и Квасах.

Сегодня, 13 декабря, первый рейс начал новый поезд № 5/6 Мариуполь – Рахов. Он соединяет восток и запад Украины, проходит через 7 областей и преодолевает самый длинный пассажирский железнодорожный маршрут в стране — 1806 км, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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В составе поезда 10 новых вагонов, есть плацкартные вагоны, купе и люкс. Поезд курсирует с остановками в Запорожье, Днепре, Белой Церкви, Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татарове, Ворохте, Ясине и Квасах.

Вагоны поезда оборудованы:

экологически чистыми туалетами;

пеленающими столиками;

системами видеонаблюдения в зонах совместного использования;

сигнализацией в каждом пассажирском купе;

системами современного кондиционирования воздуха;

розетками и USB-портами;

пультами регулировки освещения с 4 режимами;

индикаторами занятости туалета;

кнопками вызова проводника.

Также в вагонах для удобства пассажиров был увеличен объем багажного отделения.

В "Укрзализныце" считают, что этот поезд позволит жителям многих населенных пунктов без пересадки посетить туристические уголки Украины.

Поезд Мариуполь – Рахов курсирует через день: по четным числам он отправляется из Рахова, по нечетным – из Мариуполя. Время в пути составляет 27 часов 34 минуты, если ехать из Мариуполя в Рахов и 28 часов 46 минут – в обратном направлении.

Стоимость билетов на 13 декабря из Мариуполя: плацкарт – 463,75 грн, купе – 1271,81 грн, люкс – 3164,26 грн.

Новые графики поездов

Ранее "Укрзализныця" сообщала, что 12 декабря 58 поездов отправились в путь по новому графику перевозок, образовав 29 новых сообщений. Всего в ближайшие дни начинают курсирование 19 новых поездов.

Новый график, по информации компании, сэкономит пассажирам в 2022 году 4500000 часов благодаря ускорению 49 поездов и оптимизации маршрутов.

Ранее Фокус сообщал, что "Укрзализныця" запускает 2 новых поезда в Польшу. С 22 декабря из Львова в польский город Перемышль можно будет добраться двумя дополнительными рейсами.