Маріуполь — Рахів: "Укрзалізниця" запустила найдовший пасажирський залізничний маршрут

Новий поїзд курсує із зупинками в Запоріжжі, Дніпрі, Білій Церкві, Львові, Івано-Франківську, Яремче, Татарові, Ворохті, Ясіні та Квасах.

Сьогодні, 13 грудня, перший рейс розпочав новий поїзд № 5/6 Маріуполь — Рахів. Він сполучає схід і захід України, проходить через 7 областей і долає найдовший пасажирський залізничний маршрут в країні — 1 806 км, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

У складі потяга 10 нових вагонів, є плацкартні вагони, купе та люкс. Поїзд курсує із зупинками в Запоріжжі, Дніпрі, Білій Церкві, Львові, Івано-Франківську, Яремче, Татарові, Ворохті, Ясіні та Квасах.

Вагони потяга обладнані:

екологічно чистими вбиральнями;

сповивальними столиками;

системами відеоспостереження в зонах спільного користування;

сигналізацією в кожному пасажирському купе;

системами сучасного кондиціювання повітря;

розетками та USB-портами;

пультами регулювання освітлення з 4 режимами;

індикаторами зайнятості вбиральні;

кнопками виклику провідника.

Також у вагонах для зручності пасажирів збільшили обсяг багажного відділення.

В "Укрзалізниці" вважають, що цей потяг дасть можливість жителям багатьох населених пунктів без пересадки відвідати туристичні куточки України.

Поїзд Маріуполь — Рахів курсує через день: по парних числах він відправляється з Рахова, по непарних — із Маріуполя. Час в дорозі становить 27 годин 34 хвилини, якщо їхати з Маріуполя до Рахова та 28 годин 46 хвилин — у зворотному напрямку.

Вартість квитків станом на 13 грудня із Маріуполя: плацкарт — 463,75 грн, купе — 1 271,81 грн, люкс — 3 164,26 грн.

Нові графіки поїздів

Раніше "Укрзалізниця" повідомляла, що 12 грудня 58 поїздів вирушили в дорогу за новим графіком перевезень, утворивши 29 нових сполучень. Усього найближчими днями починають курсування 19 нових поїздів.

Новий графік, за інформацією компанії, заощадить пасажирам у 2022 році 4 500 000 годин завдяки прискоренню 49 потягів та оптимізації маршрутів.

Раніше Фокус повідомляв, що "Укрзалізниця" запускає 2 нові поїзди до Польщі. З 22 грудня зі Львова до польського міста Перемишль можна дістатися двома додатковими рейсами.