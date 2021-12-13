Под Киевом СБУ выявила цех по производству самодельного оружия

Свою продукцию киевский оружейник намеревался продать представителям криминалитета, используя личные связи.

В Киевской области сотрудники СБУ обнаружили целый подпольный цех, в котором изготавливалось оружие и взрывчатка. На месте преступления были изъяты взрывные устройства на основе тротила, и огнестрельное оружие с глушителями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Сейчас СБУ выясняет, могло ли все это использоваться во время терактов.

Следствие установило, что в цеху трудился местный житель, который ранее уже привлекался по обвинению в незаконном изготовили СВУ. Подпольный оружейник оборудовал цех на территории собственного жилища на окраине столицы Украины.

Сообщается, что свою продукцию он намеревался продать представителям криминалитета, посредством личных связей.

Во время обыска дома силовики нашли:

существенное количество тротила и других взрывчатых веществ

компоненты для изготовления СВУ

боевые гранаты

10 единиц оружия с глушителями

около 2 тыс. патронов

детали к оружию;

спецоборудование для изготовления оружия и взрывчатки

Все изъятое было направлено на экспертизу.

В рамках уголовного производства задержанному будет сообщено о подозрении, суд изберет меру пресечения.

Сейчас продолжается досудебное расследование, правоохранители выясняют обстоятельств незаконной деятельности и ищут сообщников задержанного жителя Киевской области.

Ранее Фокус сообщал, что руководство Германии заблокировало поставки оплаченного Украиной оружия против дронов. Представители украинского руководства собираются убедить официальный Берлин пересмотреть свое решение и донести посыл о том, что это оружие нужно не для провокаций на Донбассе, а для спасения жизней.