Під Києвом СБУ виявила цех із виробництва саморобної зброї

Свою продукцію київський зброяр мав намір продати представникам криміналітету, використовуючи особисті зв'язки.

На Київщині співробітники СБУ виявили цілий підпільний цех, в якому виготовлялася зброя і вибухівка. На місці злочину було вилучено вибухові пристрої на основі тротилу та вогнепальну зброю з глушниками. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Наразі СБУ з'ясовує, чи все це могло використовуватися під час терактів.

Слідство встановило, що в цеху працював місцевий житель, який раніше вже залучався за звинуваченням у незаконному виготовленні саморобної вибухівки. Підпільний зброяр обладнав цех на території власного житла на околиці столиці України.

Повідомляється, що свою продукцію він мав намір продати представникам криміналітету через особисті зв'язки.

Під час обшуку будинку силовики знайшли:

істотну кількість тротилу й інших вибухових речовин;

компоненти для виготовлення саморобної вибухівки;

бойові гранати;

10 одиниць зброї з глушниками;

майже 2 тис. патронів;

деталі для зброї;

спецобладнання для виготовлення зброї та вибухівки.

Усе вилучене було спрямовано на експертизу.

У межах кримінального провадження затриманому буде повідомлено про підозру, суд обере запобіжний захід.

Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці з'ясовують обставини незаконної діяльності та шукають спільників затриманого мешканця Київської області.

Раніше Фокус повідомляв, що керівництво Німеччини заблокувало постачання оплаченої Україною зброї проти дронів. Представники українського керівництва збираються переконати офіційний Берлін переглянути своє рішення і донести посил про те, що ця зброя потрібна не для провокацій на Донбасі, а для порятунку життів.