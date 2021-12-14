На Прикарпатье ВАЗ попал под поезд: погибли все в легковушке (фото)

Машинист поезда не смог предотвратить столкновения с легковым автомобилем, который попал на переезд на красный свет.

В Ивано-Франковской области под поезд попал автомобиль ВАЗ, в аварии погибли водитель и пассажирка легковушки. Об этом сообщила пресс-служба полиции региона.

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Инцидент произошел поздно вечером 13 декабря между селами Угринов и Клузов.

Известно, что водитель ВАЗ проигнорировал красный сигнал светофора на контролируемом железнодорожном переезде, из-за чего и произошло столкновение. Погибший оказался 29-летний житель Ивано-Франковска. Жертвой также стала женщина 36 лет.

Установлено, что машинист поезда "Киев-Ивано-Франковск" был трезв.

На место ЧП пришлось вызвать спасателей, потому что автомобиль так деформировало, что пассажиров пришлось вырезать с помощью специальных инструментов.

[ + – ] авария на переезде

[ + – ] поезд УЗ

Правоохранители открыли дело по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатация железнодорожного транспорта — (ч.3 ст.276 УК Украины).

Ранее сообщалось, как поезд "Укрзализныци" в Полтавской области врезался в грузовой трейлер, инцидент произошел на станции "Решетиловка".