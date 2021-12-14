На Прикарпатті ВАЗ потрапив під потяг: загинули всі в легковику (фото)
Машиніст потяга не зміг запобігти зіткненням із легковим автомобілем, який потрапив на переїзд на червоне світло.
В Івано-Франківській області під потяг потрапив автомобіль ВАЗ, в аварії загинули водій і пасажирка легковика. Про це повідомляє пресслужба поліції регіону.
Інцидент стався пізно увечері 13 грудня між селами Угринів і Клузів.
Відомо, що водій ВАЗ проігнорував червоний сигнал світлофора на контрольованому залізничному переїзді, через що й сталося зіткнення. Загиблим виявився 29-річний мешканець Івано-Франківська. Жертвою також стала жінка 36 років.
Встановлено, що машиніст поїзда "Київ-Івано-Франківськ" був тверезий.
На місце НП довелося викликати рятувальників, бо автомобіль деформувало так, що пасажирів довелося вирізати за допомогою спеціальних інструментів.
Правоохоронці відкрили справу за статтею про порушення правил безпеки руху або експлуатація залізничного транспорту (ч. 3 ст. 276 КК України).
Раніше повідомлялося, як потяг "Укрзалізниці" у Полтавській області врізався у вантажний трейлер, інцидент стався на станції "Решетилівка".