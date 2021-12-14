На Прикарпатті ВАЗ потрапив під потяг: загинули всі в легковику (фото)

Машиніст потяга не зміг запобігти зіткненням із легковим автомобілем, який потрапив на переїзд на червоне світло.

В Івано-Франківській області під потяг потрапив автомобіль ВАЗ, в аварії загинули водій і пасажирка легковика. Про це повідомляє пресслужба поліції регіону.

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Інцидент стався пізно увечері 13 грудня між селами Угринів і Клузів.

Відомо, що водій ВАЗ проігнорував червоний сигнал світлофора на контрольованому залізничному переїзді, через що й сталося зіткнення. Загиблим виявився 29-річний мешканець Івано-Франківська. Жертвою також стала жінка 36 років.

Встановлено, що машиніст поїзда "Київ-Івано-Франківськ" був тверезий.

На місце НП довелося викликати рятувальників, бо автомобіль деформувало так, що пасажирів довелося вирізати за допомогою спеціальних інструментів.

[ + – ] Аварія на переїзді

[ + – ] Потяг УЗ

Правоохоронці відкрили справу за статтею про порушення правил безпеки руху або експлуатація залізничного транспорту (ч. 3 ст. 276 КК України).

Раніше повідомлялося, як потяг "Укрзалізниці" у Полтавській області врізався у вантажний трейлер, інцидент стався на станції "Решетилівка".