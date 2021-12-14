В Мариуполе мужчина зарезал бездомную собаку на глазах у прохожих (фото)

Полиция задержала злоумышленника, который оказался в состоянии алкогольного опьянения.

Патрульная полиция Мариуполя задержала мужчину, который на глазах у прохожих зарезал бездомную собаку за то, что она подошла понюхать его пакет с продуктами. Как сообщает правоохранители Донецкой области, злоумышленник находился в нетрезвом состоянии.

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13 декабря в 23:00 на линию "102" позвонила женщина и рассказала, что возле круглосуточного магазина по улице Олимпийской находится мужчина, который зарезал ножом бездомную собаку.

Полиция выехала на место происшествия и задержала злоумышленника, обнаружив при нем кухонный нож.

Как выяснилось, мужчине не понравилось, что к нему подошло бездомное животное и понюхало его пакет с едой. Тогда он достал нож и нанес несколько удар в область живота — от полученных ран собака скончалась.

Как сообщают силовики, данный инцидент зарегистрирован и внесен в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения по ч.1 ст. 299 УК Украины (Жестокое обращение с животными). Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит срок от 1 до 3 лет лишение свободы.

Ранее сообщалось, что в Австралии ввели пожизненный запрет для людей, осужденных за жестокое обращение с животными, на владение животными или работу с ними. Власти штата Южный Уэльс пошли на эти шаги после нескольких вопиющих случаев насилия над животными.

Верховная Рада приняла закон Закон №2351, который предусматривает ужесточение наказания за жестокое обращение с животными. Однако волонтеры и зоозащитники утверждают, что новый документ может осложнить их работу.