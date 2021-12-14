У Маріуполі чоловік зарізав бездомного собаку на очах у перехожих (фото)

Поліція затримала зловмисника, який опинився в стані алкогольного сп'яніння.

Патрульна поліція Маріуполя затримала чоловіка, який на очах у перехожих зарізав бездомного собаку за те, що він підійшов понюхати його пакет із продуктами. Як повідомляють правоохоронці Донецької області, зловмисник був у нетверезому стані.

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13 грудня о 23:00 на лінію "102" зателефонувала жінка та розповіла, що біля цілодобової крамниці по вулиці Олімпійській перебуває чоловік, який зарізав ножем безпритульного собаку.

Поліція виїхала на місце події та затримала зловмисника, виявивши при ньому кухонний ніж.

Як з'ясувалося, чоловікові не сподобалося, що до нього підійшла бездомна тварина та понюхала його пакет із їжею. Тоді він дістав ніж і завдав кілька ударів у область живота — від отриманих ран собака померла.

Як повідомляють силовики, цей інцидент зареєстровано та внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення за ч.1 ст. 299 КК України (Жорстоке поводження з тваринами). Якщо вину підозрюваного буде доведено, йому загрожує строк від 1 до 3 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що в Австралії запровадили довічну заборону для людей, засуджених за жорстоке поводження з тваринами, на володіння тваринами або роботу з ними. Влада штату Південний Вельс пішла на ці кроки після кількох кричущих випадків насильства над тваринами.

Верховна Рада ухвалила закон Закон №2351, який передбачає посилення покарання за жорстоке поводження з тваринами. Проте волонтери та зоозахисники стверджують, що новий документ може ускладнити їхню роботу.