"Чтобы не было соды, лечащей рак": в Украине принят закон о качестве учебной литературы

Закон должен установить четкие требования к качеству материалов в учебниках и научно-методической литературе.

Верховная Рада Украины приняла закон об усовершенствовании учебников и научно-методической литературы. Как сообщает пресс-служба парламента, за принятие законопроекта № 5465 проголосовало 327 народных депутатов.

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Отмечается, что благодаря принятому закону в Украине будут установлены четкие требования к качеству учебной литературы, которая используется, прежде всего, в общеобразовательных учреждениях страны. В рамках нового закона будет действовать механизм проверки соблюдения этих требований, а также будут уточнены полномочия по научно-методическому обеспечению системы образования.

Народный депутат Наталья Пипа в своем сообщении в Facebook отметила, что в украинских учебниках встречаются нелепости, которые необходимо устранять.

"Вы помните соду, "лечащую" рак? Учебник по химии для 9 класса все же заменили… Чтобы не было соды, лечащей рак, нужно подробно проверять учебники. Конкретно это регулирует принятый закон. Умные учебники готовят умных детей!" — утверждает нардеп.

Нормы закона не позволят попасть в учебную литературу информации с признаками дискриминации, за исключением случаев, когда материалы будут использовать иллюстрации или объяснения о том, что такое дискриминация.

Парламентарии считают, что учебная и научно-методическая литература должна соответствовать принципам системности, научности, доступности, возрастным и психофизиологическим особенностям учащихся.

Ранее Фокус опубликовал разговор с лучшим учителем 2021 года Артуром Пройдаковым, в котором педагог поделился своим мнением о состоянии образовательной сферы в Украине, и в частности о методике преподавания литературы в школах. Педагог в своих поисках новых методик пытается актуализировать литературных персонажей и приблизить героев произведений к современным реалиям.