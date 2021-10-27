Чипка – это Джокер. Как сделать украинскую литературу интересной для всех

Артур Пройдаков, лучший учитель 2021 года, рассказал Фокусу, как в литературной классике найти связь с нынешней жизнью и почему использует TikTok-видео на уроках.

В начале октября в Киеве прошла пятая церемония Global Teacher Prize Ukraine — украинской версии международной награды лучших педагогов. В 2021 году лауреатом премии стал Артур Пройдаков, филолог, учитель украинского языка и литературы, который сейчас преподает в Киеве. Его выбрали из 3 тысяч претендентов из всех регионов Украины и десяти педагогов, прошедших в финал.

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У Артура Пройдакова разнообразный опыт преподавания. Он родился в Стаханове на Луганщине, там же в 2012 г. окончил филологический факультет Луганского государственного университета и начал работать в школе. В 2014 г. Артур выехал с оккупированной территории в Сумскую область, где преподавал в обычной школе в городе Ромны. Два года назад педагог с семьей перебрался в столицу и в Киеве работает в частной школе Midgard. Артур – представитель нового поколения учителей, сейчас ему 31 год. В учебный процесс Артур Пройдаков включает новейшие цифровые инструменты, пытается сблизить школьную программу и современную жизнь, интересную школьникам.

Украинская литература и связь с жизнью

Вы – представитель нового поколения педагогов. Насколько адекватно было высшее образование вашему запросу?

На филологическом факультете мне не хватало конкретных примеров современной литературной, языковедческой, в целом культурной жизни. Теорию мы на занятиях изучали, но практического воплощения не было. У нас не было возможности встречаться, общаться с современными писателями. Помню, что впервые увидел живого писателя уже на четвертом курсе. Я поехал на встречу в Луганск с поэтом Александром Ирванцом — он представлял свой сборник избранных произведений. Когда переехал в Сумскую область, стало намного легче – изменилась культурно-политическая ситуация, писатели начали ездить в регионы, о них стали больше говорить.

[ + – ] В начале октября в Киеве прошла пятая церемония Global Teacher Prize Ukraine, где выбирали лучших учителей Украины

Что касается языка — у нас были конференции, региональные, всеукраинского уровня, но все они также увязали в теоретическом пространстве, а взгляда более конкретного, реального не хватало. Поэтому для меня наиболее интересной сферой научного поиска была лексика украинского языка – ведь это самый живой, развивающийся инструмент, в котором можно наблюдать изменения. Сейчас я стараюсь отходить в школе от чистой теории, потому что и мне, и моим ученикам интересно практическое воплощение знаний по языку и литературе.

Школьная программа украинской литературы заканчивается Линой Костенко, и практически весь массив современных произведений из нее выпадает. Следует ли в школе давать нынешних писателей, ведь они еще не прошли проверку временем?

Лину Костенко в школе изучают в конце 11 класса, за ней быстро проходят шестидесятников и обзорно — современную литературу. Но 11-й класс – это подготовка к сдаче ВНО. И я этим грешу, и мои коллеги, потому что весной мы стараемся не только дать программу, но и делаем многое для повторения всего курса литературы за 9-11 классы для ВНО. Поэтому очень часто даже краткого ознакомления с современной литературой нет, ведь нужно готовиться к тестам. В эти последние месяцы дети довольно скептически относятся к изучению новых произведений и сразу спрашивают, будут ли они на ВНО. Эта история знакома всем учителям.

"Нужно снизить градус ожиданий от детей. В обществе нужен диалог о том, что важен не только результат образовательной деятельности"

Думаю, что произведения современных писателей в школе изучать нужно, и не в конце 11 класса. Я бы немного нарушил хронологическое изложение литературы и давал бы их в 9-10 классах. Что бы я смело советовал – это современную украинскую поэзию. Если проза может быть перегружена ненормативными или некомфортными для восприятия детей сценами, то поэзия у нас шикарная. Например, смело можно читать гражданскую лирику, связанную с актуальной ситуацией, с мотивами войны на Донбассе. У нас есть много хороших стихов: например сборник "Жизнь Марии" Сергея Жадана можно читать весь.

Также я включаю отрывки из современных текстов в уроки украинского языка, когда мы изучаем орфографические или грамматические нюансы. Я специально там могу оставлять ошибки, мы читаем текст, исправляем их. И здесь мы "убиваем двух зайцев" — практикуем языковые навыки и видим, что есть интересные современные тексты и писатели. Я считаю, что это очень важно, ведь у нас большой уклон в сторону классики. Все знают Шевченко, Франко и Лесю Украинку, и часто это травматический опыт, потому что у многих украинская литература ассоциируется со страдальческой судьбой. А вот позитивные примеры современных писателей – отдельная история, и ее нужно показывать.

Литературный шок-сенсация

Наталья Кидалова, лауреат Global Teacher Prize Ukraine в 2019 году, рассказывала, что обращает своих учеников к украинской литературе с помощью флешмобов и хештегов в Facebook, пытается, чтобы дети примерили на себя мотивацию героя, даже если он действует в экзотических реалиях XIX века. Как у вас работают технологические инструменты обучения?

Здесь мы параллельно двигаемся, думаю, что многие филологи используют эти технологии. Единственное, что мы не всех героев примеряем на себя, потому что у них разный бэкграунд, социальные обстоятельства. С Чипкой, главным героем романа "Хiба ревуть воли, як ясла повнi?" Панаса Мирного, мы ведем себя очень осторожно, потому что по факту он преступник. Поэтому мы от него дистанцируемся. Хорошо, что в 2019 г. вышел фильм "Джокер" Тодда Филипса, актуализировавший этот образ в мировой культуре. Мы Чипку отождествляем с Джокером – это, может быть, не самая правдивая, но очень интересная аналогия. Я стараюсь приблизить героев произведений, которые изучают в старшей школе, к современным реалиям и образам. Если смотреть на события конца XIX века, описанные в "Кайдашевой семье" или "Мартыне Боруле", и пытаться толковать их в современных реалиях, проводить параллели с современным кино и сериалами, то ученикам немного легче воспринимать классику.

[ + – ] Артур Пройдаков [ + – ] Артур Пройдаков

Возможно, это неправильно, но я не даю много социально-исторического контекста из прошлого. Мы стараемся искать психологические факторы или ситуации, близкие к современным. Я делаю акцент на гуманистическом аспекте – мы смотрим на отношения людей, на то, как они общаются, рассматриваем проблемы жизненного пути и выбора, и детям это откликается. Таким образом, можно рассматривать почти каждое классическое произведение – например, рассказ "Каменный крест" Василя Стефаника сегодня очень актуален в контексте эмиграции, когда многие уезжают за границу — работать или на постоянное проживание.

В "Тенях забытых предков" очень классно показана этника и фольклорные мотивы, которые можно изучать в контексте туристического потенциала Прикарпатья. Одна из задач – мы читаем "Тени забытых предков" и смотрим ролики о Верховине, Криворивне и составляем план, как можно доехать в эти села, какую гостиницу можно заказать, что делать на уикенд, где поесть. Дети решают эту задачу, ищут, где купить билеты. У них глаза сияют, потому что они провели исследовательскую работу, и для них Криворивня не будет чем-то абстрактным из текста Михаила Коцюбинского — это будет то, что они сами погуглили. И если так к каждому произведению подойти, то можно найти связь с жизнью, и тексты эти становятся более интересными.

Как дать детям понимание текста и его анализ? Какие для этого вы используете инструменты?

Здесь в последнее время сложновато работать, потому что интерес к чтению не всегда на высоком уровне. Иногда ученикам приходится продираться через текстовую "чащу", чтобы понять произведение. Особенно если это писатели, использующие много диалектизмов или заимствованной лексики. От простого мы двигаемся к более сложному. Если детям сразу рассказывать о гиперболах и аллегориях, то я их распугаю и потом опять не соберу. Сразу нужно рассказывать о каких-то сенсациях, чтобы заинтересовать детей – и здесь я использую Тик-Токи, мемы, сообщения из соцсетей. Особенно хорошо работает, когда о том или ином произведении какой-то известный человек написал сообщение, или читает его в соцсетях.

[ + – ] Артур Пройдаков

В общем, мы анализируем произведения без фанатизма. Современные дети прекрасны, но они не очень любят детали, углубляться во все нюансы. Бывает, когда мы рассматриваем произведение на нескольких уроках, то в конце они уже спрашивают, почему мы снова о нем говорим. Думаю, это глобальная тенденция, потому что потребление информации сейчас очень быстрое – от скроллинга в соцсетях до Тик-Ток-видео, а читать и говорить о произведении несколько уроков детям может быть скучно.

У вас наверняка собралась библиотека постов, видео, которые вы показываете учащимся? Или вы постоянно ведете поиск?

Сейчас уже не работает схема, когда учитель написал конспекты для 10 класса и учит по ним десять лет. Поиск нужно вести постоянно, потому что каждый год у меня новые классы, плюс, появляются новые источники информации. Например, для изучения "Кайдашевой семьи" я нашел, что есть остатки дома, где жил автор повести Иван Нечуй-Левицкий, есть конкретный адрес в Киеве, где их можно увидеть. Мы можем с детьми туда пройтись, посмотреть. Это интересно и детям, и мне, потому что я об этом не знал, честно говоря.

Нормы и свобода

Дает ли реформа базовой школы реальную возможность учителю быть автономным в выборе, например того или иного литературного произведения?

Я не могу обобщать, но мне удается быть автономным, независимо от формы собственности школы – я преподавал в государственных школах, сейчас работаю в частной. Мне автономия нравится, потому что я могу выбирать то, что мне по душе, учитывать интересы детей. Я не следую указаниям руководящих органов. У меня есть программа, планы, я их реализую, но так, чтобы на уроках было интересно и эффективно. Мне посчастливилось работать в коллективах, где приветствуется атмосфера творчества, свободы. Мне кажется, что учителю это очень важно. Ведь учитель находится в постоянном поиске – сегодня урок был классным, а завтра может и не так пойти, и такое бывает. В этом нет ничего трагического.

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Вы говорили, что было бы хорошо уменьшить зацикленность родителей и учеников старшей школы на оценках. Что для этого нужно сделать, по вашему мнению?

Иногда сосредоточенность родителей на оценках оказывает негативное влияние на детей. Когда дети пишут тестовую работу и получают 9 баллов, а родители их ждут с 11 баллами, это напрягает. Я объясняю, что 9 баллов – это хорошая оценка, завтра может быть 10 и 12. Но ученики могут иногда бурно реагировать на "девятку". Потому что за нее последует наказание, какие-то ограничения от родителей. Мне кажется, это нехорошо. Когда мне ученики рассказывают такие истории, то в следующий раз, когда ответ будет между 9 и 10, я поставлю 10, чтобы у них не было проблем.

Одна из задач: мы читаем "Тени забытых предков" и смотрим ролики о Верховине, Криворовне и составляем план, как можно добраться до этих сел, какой отель заказать, что там делать, где поесть

Я думаю, это не очень хорошо, когда ученик хочет любой ценой получить высокий балл, пренебрегая материалом, знанием. На уроке может быть интересная игра, но учащиеся нервничают, потому что знают, что в конце урока будет самостоятельная работа, и там все решится. Этот фатум самостоятельной может быть страшным. Здесь нужно снизить градус ожиданий от детей. Я еще неопытный отец, моему сыну только месяц, и здесь я пока философствую — посмотрим, как я буду реагировать. Но мне кажется, что в обществе нужен диалог о том, что важен не только результат образовательной деятельности. Мне кажется, что урок – это про эмоции, про общение учителя с учеником, он должен быть интересным, познавательным и веселым. Да, на уроке ставят оценки, но если сводить этот процесс только к оценке и пренебрегать всем остальным – мне такая картинка не нравится.

Как вы относитесь к феномену репетиторской подготовки к ВНО? В Китае в этом году репетиторство запретили, но в Украине есть голоса педагогов против него.

Думаю, до таких радикальных действий, как в Китае, у нас не дойдет. Как школьный учитель я готовил 11-классников к ВНО в течение пяти лет в школе №1 города Ромны. Мне кажется, нагрузки в течение недели достаточно, чтобы выполнять школьную программу и актуализировать какие-то моменты подготовки к сдаче ВНО. В последние годы ВНО по украинскому языку и литературе стало более интересным, потому что в нем появились задания, не требующие зазубривания или запоминания правил, но направленные на логику и критическое мышление.

[ + – ] Артур Пройдаков

В ВНО этого года уже есть не один текст для чтения, а три текста на одну и ту же тематику, но о разных аспектах, и к ним идут вопросы о связи между текстами А, Б и В. Это побуждает ученика искать ответы, и – внимание! – к этому репетитор не подготовит. В тестах по литературе предполагается анализ поэтического текста, которого нет в программе ВНО. Это, мне кажется, классный подход.

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Конечно, факты мы должны изучить, но такие задачи создают интересную, разнообразную картинку. Отличник, изучивший все правила, но которому не хватает способностей мышления, может потерять баллы на таких задачах, а ученик, что-то не изучивший, но умеющий анализировать и вчитываться, здесь может дать правильные ответы. Репетитор может готовить к ВНО, но многое зависит от готовности самого ребенка.