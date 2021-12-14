"Щоб не було соди, яка лікує рак": в Україні ухвалено закон про якість навчальної літератури

Закон має встановити чіткі вимоги до якості матеріалів у підручниках та науково-методичній літературі.

Верховна Рада України ухвалила закон про вдосконалення підручників та науково-методичної літератури. Як повідомляє пресслужба парламенту, за ухвалення законопроєкту № 5465 проголосувало 327 народних депутатів.

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Зазначається, що завдяки ухваленому закону в Україні будуть встановлені чіткі вимоги до якості навчальної літератури, яка використовується насамперед у загальноосвітніх закладах країни. У межах нового закону діятиме механізм перевірки дотримання цих вимог, а також буде уточнено повноваження щодо науково-методичного забезпечення системи освіти.

Народна депутатка Наталія Піпа у своєму повідомленні у Facebook зазначила, що в українських підручниках трапляються безглуздя, які необхідно усувати.

"Ви пам'ятаєте про соду, яка "лікує" рак? Підручник з хімії для 9 класу таки замінили... Щоб не було соди, яка лікує рак, треба детально перевіряти підручники. Саме це регулює ухвалений закон. Розумні підручники готують розумних дітей!" — стверджує нардепка.

Норми закону не дозволять потрапити до навчальної літератури інформації з ознаками дискримінації, за винятком випадків, коли матеріали використовуватимуть ілюстрації або пояснення про те, що таке дискримінація.

Парламентарі вважають, що навчальна та науково-методична література має відповідати принципам системності, науковості, доступності, віковим та психофізіологічним особливостям учнів.

Раніше Фокус опублікував розмову з найкращим учителем 2021 року Артуром Пройдаковим, у якому педагог поділився своєю думкою про стан освітньої галузі в Україні, і зокрема про методику викладання літератури у школах. Педагог у своїх пошуках нових методик намагається актуалізувати літературних персонажів та наблизити героїв творів до сучасних реалій.