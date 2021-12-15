В киевском троллейбусе карманник ударил пассажира ножом (фото)

Полиция задержала подозреваемого в течение часа. Им оказался 30-летний киевлянин, ранее судимый за кражи, грабеж и нанесение тяжких телесных повреждений.

В Оболонском районе Киева пассажир троллейбуса заметил, что мужчина пытался украсть кошелек у женщины, и сделал замечание. Разгорелся конфликт, в ходе которого карманник ударил мужчину ножом в область груди, после чего скрылся. Об этом сообщает полиция Киева на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что правоохранители из главного и районного управлений совместно с сотрудниками спецподразделения КОРД в течение часа задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний киевлянин, который ранее был осужден за кражи, грабеж и нанесение тяжких травм.

[ + – ] Фото задержанного

Во время обыска в его жилище были найдены шесть ножей и несколько баллончиков со слезоточивым газом. Изъятые предметы направлены на экспертизу.

Задержанному сообщили о подозрении по статье 4 ст. 296 УК Украины "хулиганство". Карманник может отправиться в места лишения свободы сроком на семь лет.

Ранее Фокус сообщал, что СБУ в ходе спецоперации в Киевской области обнаружила целый цех по производству самодельного оружия и взрывчатки. На месте обыска изъяли спецоборудование, 10 единиц оружия с глушителями, патроны, тротил и другие компоненты СВУ. Местный оружейник планировал продать свою продукцию представителям криминалитета, используя личные связи.