У київському тролейбусі кишеньковий злодій ударив пасажира ножем (фото)

Поліція затримала підозрюваного протягом години. Ним виявився 30-річний киянин, раніше судимий за крадіжки, пограбування і завдання тяжких тілесних ушкоджень.

В Оболонському районі Києва пасажир тролейбуса зауважив, що чоловік намагався вкрасти гаманець у жінки та зробив зауваження. Розгорівся конфлікт, під час якого кишеньковий злодій ударив чоловіка ножем у груди, після чого втік. Про це повідомляє поліція Києва на своїй сторінці у Facebook.

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Зазначається, що правоохоронці з головного та районного управлінь спільно зі співробітниками спецпідрозділу КОРД протягом години затримали підозрюваного. Ним виявився 30-річний киянин, який раніше був засуджений за крадіжки, пограбування і завдання тяжких травм.

[ + – ] Фото затриманого

Під час обшуку в його оселі було знайдено шість ножів і кілька балончиків зі сльозогінним газом. Вилучені предмети спрямовано експертизу.

Затриманому повідомили про підозру за статтею 4 ст. 296 КК України "хуліганство". Кишеньковий злодій може вирушити до місць позбавлення волі терміном на сім років.

Раніше Фокус повідомляв, що СБУ під час спецоперації у Київській області виявила цілий цех із виробництва саморобної зброї та вибухівки. На місці обшуку вилучено спецобладнання, 10 одиниць зброї з глушниками, патрони, тротил та інші компоненти саморобної вибухівки. Місцевий зброяр планував продати свою продукцію представникам криміналітету, використовуючи особисті зв'язки.