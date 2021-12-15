В Украине вступил в силу закон, разрешающий пограничникам применять оружие

Нововведения законодательно регламентируют применение стражами границы физического воздействия, а также использование и применение специальных средств.

Сегодня, 15 декабря вступил в силу закон №1897-IX относительно совершенствования порядка использования и применения мер принуждения, боевой техники и вооружения личным составом Госпогранслужбы. Им вносятся соответствующие изменения в основной закон "О Государственной пограничной службе Украины".

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"Законом регулируется ряд важных аспектов, которые помогут пограничникам в тех случаях, когда слова не эффективны для прекращения правонарушения или реализации других законных полномочий, или приходится сдерживать вооруженную агрессию", — сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Нововведения законодательно регламентируют применение стражами границы физического воздействия, а также использование и применение специальных средств: от наручников до служебных собак, от средств ограничения подвижности к средствам микроволнового, акустического воздействия, радиоэлектронного противодействия.

Закон Украины "О Государственной пограничной службе Украины" также дополнен новыми статьями, регламентирующими применение пограничниками оружия, боевой техники, вооружения, установленного на кораблях, катерах и воздушных судах пограничной службы. В том числе законодательно регламентировано применение оружия и при отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против нашего государства и в особый период.

Случаи, когда пограничники могут применять огнестрельное оружие, вооружение и боевую технику в направлении территории соседнего государства:

отражение вооруженного нападения,

отпор и сдерживание вооруженной агрессии,

вторжение на территорию Украины вооруженного (военного) лица и/или группы лиц, вооруженных сил других государств,

прекращение вооруженных провокаций,

ведение огня с территории соседнего государства,

отражение нападения или прекращение вооруженного сопротивления лица и/или группы лиц, незаконно пересекающих или пытающихся незаконно пересечь государственную границу Украины.

Теперь пограничники также могут использовать оружие и специальные средства для принудительного прекращения полетов беспилотников. Им разрешено приземлять, в том числе сбивать дроны, летающие с нарушением установленных правил. Также стражи границы могут перехватывать управление беспилотниками.

Кроме того, закон дополнили статьей 21-7 "Основания и порядок осуществления поверхностной проверки". Речь идет о проверке людей, вещей, товаров (грузов) и транспортных средств в приграничных контролируемых районах, пунктах пропуска, КПВВ.

Во время поверхностной проверки пограничники вправе потребовать открытие сумки, портфеля, рюкзака, мешка, капота, крышки багажника, двери салона транспортного средства. А также – показать содержимое карманов одежды. Соответственно, лицо, проверяемое пограничниками, обязано показать содержимое личных вещей, карманов, предоставить доступ к конструктивным элементам транспортного средства.

Усовершенствованный порядок применения пограничниками средств принуждения был принят Верховной Радой 18 ноября этого года и подписан Президентом Украины.

По словам инициатора законопроекта, народного депутата Юрия Здебского, ранее пограничники использовали силы и средства на основе подзаконных актов, приказов МВД. С сегодняшнего дня их деятельность будет предусмотрена законодательно.

Ранее Фокус сообщал, что украинские пограничники задержали 15 граждан стран Ближнего Востока, они хотели попасть в Украину из Беларуси под видом туристов.