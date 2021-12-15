В Украине вступил в силу закон, разрешающий пограничникам применять оружие
Нововведения законодательно регламентируют применение стражами границы физического воздействия, а также использование и применение специальных средств.
Сегодня, 15 декабря вступил в силу закон №1897-IX относительно совершенствования порядка использования и применения мер принуждения, боевой техники и вооружения личным составом Госпогранслужбы. Им вносятся соответствующие изменения в основной закон "О Государственной пограничной службе Украины".
"Законом регулируется ряд важных аспектов, которые помогут пограничникам в тех случаях, когда слова не эффективны для прекращения правонарушения или реализации других законных полномочий, или приходится сдерживать вооруженную агрессию", — сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Нововведения законодательно регламентируют применение стражами границы физического воздействия, а также использование и применение специальных средств: от наручников до служебных собак, от средств ограничения подвижности к средствам микроволнового, акустического воздействия, радиоэлектронного противодействия.
Закон Украины "О Государственной пограничной службе Украины" также дополнен новыми статьями, регламентирующими применение пограничниками оружия, боевой техники, вооружения, установленного на кораблях, катерах и воздушных судах пограничной службы. В том числе законодательно регламентировано применение оружия и при отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против нашего государства и в особый период.
Случаи, когда пограничники могут применять огнестрельное оружие, вооружение и боевую технику в направлении территории соседнего государства:
- отражение вооруженного нападения,
- отпор и сдерживание вооруженной агрессии,
- вторжение на территорию Украины вооруженного (военного) лица и/или группы лиц, вооруженных сил других государств,
- прекращение вооруженных провокаций,
- ведение огня с территории соседнего государства,
- отражение нападения или прекращение вооруженного сопротивления лица и/или группы лиц, незаконно пересекающих или пытающихся незаконно пересечь государственную границу Украины.
Теперь пограничники также могут использовать оружие и специальные средства для принудительного прекращения полетов беспилотников. Им разрешено приземлять, в том числе сбивать дроны, летающие с нарушением установленных правил. Также стражи границы могут перехватывать управление беспилотниками.
Кроме того, закон дополнили статьей 21-7 "Основания и порядок осуществления поверхностной проверки". Речь идет о проверке людей, вещей, товаров (грузов) и транспортных средств в приграничных контролируемых районах, пунктах пропуска, КПВВ.
Во время поверхностной проверки пограничники вправе потребовать открытие сумки, портфеля, рюкзака, мешка, капота, крышки багажника, двери салона транспортного средства. А также – показать содержимое карманов одежды. Соответственно, лицо, проверяемое пограничниками, обязано показать содержимое личных вещей, карманов, предоставить доступ к конструктивным элементам транспортного средства.
Усовершенствованный порядок применения пограничниками средств принуждения был принят Верховной Радой 18 ноября этого года и подписан Президентом Украины.
По словам инициатора законопроекта, народного депутата Юрия Здебского, ранее пограничники использовали силы и средства на основе подзаконных актов, приказов МВД. С сегодняшнего дня их деятельность будет предусмотрена законодательно.
Ранее Фокус сообщал, что украинские пограничники задержали 15 граждан стран Ближнего Востока, они хотели попасть в Украину из Беларуси под видом туристов.