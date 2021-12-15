В Україні набув чинності закон, що дозволяє прикордонникам застосовувати зброю

Нововведення законодавчо регламентують застосування правоохоронцями межі фізичного впливу, а також використання та застосування спеціальних засобів.

Сьогодні, 15 грудня, набув чинності закон №1897-IX щодо вдосконалення порядку використання та застосування примусових заходів, бойової техніки й озброєння особовим складом Держприкордонслужби. Ним вносяться відповідні зміни до основного закону "Про Державну прикордонну службу України".

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"Законом регулюється низка важливих аспектів, які допоможуть прикордонникам у тих випадках, коли слова не є ефективними для припинення правопорушення або реалізації інших законних повноважень, або доводиться стримувати збройну агресію", — повідомили у прес-службі ДПСУ.

Нововведення законодавчо регламентують застосування правоохоронцями межі фізичного впливу, а також використання та застосування спеціальних засобів: від наручників до службових собак, від засобів обмеження рухливості до засобів мікрохвильової, акустичної дії, радіоелектронної протидії.

Закон України "Про Державну прикордонну службу України" також доповнено новими статтями, що регламентують застосування прикордонниками зброї, бойової техніки, озброєння, встановленого на кораблях, катерах і повітряних суднах прикордонної служби. У тому числі законодавчо регламентовано застосування зброї і при відсічі та стримуванні збройної агресії проти нашої держави та в особливий період.

Випадки, коли прикордонники можуть застосовувати вогнепальну зброю, озброєння та бойову техніку в напрямі території сусідньої держави:

відбиття збройного нападу,

відсіч і стримування збройної агресії,

вторгнення на територію України збройної (військової) особи та/або групи осіб, збройних сил інших держав,

припинення озброєних провокацій,

ведення вогню з території сусідньої держави,

відбиття нападу або припинення збройного опору особи та/або групи осіб, які незаконно перетинають або намагаються незаконно перетнути державний кордон України.

Тепер прикордонники також можуть використовувати зброю та спеціальні засоби для примусового припинення польотів безпілотників. Їм дозволено приземляти, у тому числі збивати дрони, що літають із порушенням встановлених правил. Також правоохоронці можуть перехоплювати управління безпілотниками.

Крім того, закон доповнили статтею 21-7 "Підстави та порядок здійснення поверхневої перевірки". Йдеться про перевірку людей, речей, товарів (вантажів) і транспортних засобів у прикордонних контрольованих районах, пунктах пропуску, КПВВ.

Під час поверхневої перевірки прикордонники мають право вимагати відкриття сумки, портфеля, рюкзака, мішка, капота, кришки багажника, дверей салону транспортного засобу, а також показати вміст кишень одягу. Відповідно, особа, яка перевіряється прикордонниками, зобов'язана показати вміст особистих речей, кишень, надати доступ до конструктивних елементів транспортного засобу.

Удосконалений порядок застосування прикордонниками примусових засобів був прийнятий Верховною Радою 18 листопада цього року та підписаний Президентом України.

За словами ініціатора законопроекту, народного депутата Юрія Здебського, раніше прикордонники використали сили та засоби на основі підзаконних актів, наказів МВС. Із сьогоднішнього дня їхня діяльність буде передбачена законодавчо.

Раніше Фокус повідомляв, що українські прикордонники затримали 15 громадян країн Близького Сходу, вони хотіли потрапити до України з Білорусі під виглядом туристів.