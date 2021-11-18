"Туристи з Білорусі": Україні зловили групу мігрантів із країн Близького Сходу (відео)

У групі було четверо підлітків. На пункті пропуску на Чернігівщині іноземці заявили, що хочуть подивитися пам'ятки у Львівській області.

Українські прикордонники 18 листопада затримали 15 громадян країн Близького Сходу, вони хотіли потрапити до України з Білорусі під виглядом туристів. Про це повідомила Держприкордонслужба України.

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У групі було четверо підлітків, вони намагалися перетнути кордон через пункт пропуску на Чернігівщині. Іноземці приїхали рейсовим автобусом із Мінська. У зоні прикордонного контролю вони сказали, що мета поїздки – туристична.

За інформацією прикордонників, іноземці кілька тижнів тому прилетіли до Мінська й одразу ж поїхали до Гродненської області.

"Із їхніх слів, подивившись на "визначні пам'ятки" на заході сусідньої республіки, мандрівники вирішили відвідати ще й Україну", – додали до ДПСУ.

Іноземці з Близького Сходу запевняли, що найбільше хочуть побачити краєвиди у Львівській області. За їхніми словами, зі Львова вони планували повернутись додому. Більшість групи отримали паспорти в один час – у вересні-жовтні цього року.

У ДПСУ нагадали про посилену охорону кордону з Білоруссю. На ділянці проводять заходи щодо недопущення влучення нелегальних мігрантів в Україну.

Нагадаємо, що після початку міграційної кризи на кордоні Білорусі та Польщі загинули щонайменше 11 біженців, які прибули з Іраку, Афганістану, Сирії й інших країн.

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко напередодні говорив із в.о. канцлера Німеччини Ангелою Меркель. Він обіцяв припинити міграційну кризу, якщо Меркель визнає її владу в Білорусі, а Євросоюз зніме санкції.

Також Лукашенко обговорював цю тему з президентом РФ Володимиром Путіним у контексті спільних дій щодо оборони кордонів "Союзної держави".