Путін і Лукашенко обговорили загострення на кордоні з Польщею та оборону Союзної держави

Президент Білорусі також розповів главі РФ про нещодавню розмову з Меркель, присвячену міграційній кризі.

У вівторок, 16 листопада, президенти Білорусі та Росії Олександр Лукашенко та Володимир Путін під час телефонної розмови обговорили ситуацію на білорусько-польському кордоні. Про це повідомляє пресслужба глави республіки.

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Насамперед сторони обговорили "ситуацію на білорусько-польському кордоні та спільні дії щодо оборони кордонів Союзної держави", зазначили у представництві Лукашенка. Також темою телефонних переговорів була ситуація в Україні та навчання Києва та Вашингтона у Чорному морі.

Крім цього Лукашенко повідомив Путіну про розмову з виконувачкою обов'язків канцлера Німеччини Ангелою Меркель, яка відбулася нещодавно.

"Обговорили Олександр Лукашенко та Володимир Путін також графік майбутніх контактів", — додали в пресслужбі.

Нагадаємо, 10 листопада, Меркель попросила Путіна вплинути на білоруську владу в питанні напливу мігрантів до польського кордону. Водночас Кремль повідомив, що під час переговорів президент РФ запропонував налагодити обговорення проблеми безпосередньо між країнами-членами ЄС та Білоруссю. Вже сьогодні глава німецького уряду провела телефонну розмову з Лукашенком, під час якої також порушувалося питання мігрантів на кордоні з Польщею.

Тим часом мігранти вже почали ламати огорожу на білорусько-польському кордоні. Польські силовики застосовують проти біженців воду та світлошумові гранати.

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