Путин и Лукашенко обсудили обострение на границе с Польшей и оборону Союзного государства

Президент Беларуси также рассказал главе РФ о недавнем разговоре с Меркель, посвященном миграционному кризису.

Во вторник, 16 ноября, президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили обстановку на белорусско-польской границе. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

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Прежде всего стороны обсудили "ситуацию на белорусско-польской границе и совместные действия по обороне границ Союзного государства", отметили в представительстве Лукашенко. Также темой телефонных переговоров была ситуация в Украине и учения Киева и Вашингтона в Черном море.

Помимо этого Лукашенко сообщил Путину о состоявшемся недавно разговоре с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель.

"Обсудили Александр Лукашенко и Владимир Путин также график будущих контактов", — добавили в пресс-службе.

Напомним, 10 ноября, Меркель попросила Путина повлиять на белорусские власти в вопросе наплыва мигрантов к польской границе. В свою очередь Кремль сообщил, что в ходе переговоров президент РФ предложил наладить обсуждение проблемы непосредственно между странами-членами ЕС и Беларусью. Уже сегодня глава немецкого правительства провела телефонный разговор с Лукашенко, в ходе которого также поднимался вопрос мигрантов на границе с Польшей.

Тем временем мигранты уже начали ломать ограждение на белорусско-польской границе. Польские силовики применяют против беженцев воды и светошумовые гранаты.

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