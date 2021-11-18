"Туристы из Беларуси": в Украине поймали группу мигрантов из стран Ближнего Востока (видео)

В группе было четыре подростка. На пункте пропуска в Черниговской области иностранцы заявили, что хотели посмотреть достопримечательности во Львовской области.

Украинские пограничники 18 ноября задержали 15 граждан стран Ближнего Востока, они хотели попасть в Украину из Беларуси под видом туристов. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

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В группе были четыре подростка, они пытались пересечь границу через пункт пропуска в Черниговской области. Иностранцы приехали рейсовым автобусом из Минска. В зоне пограничного контроля они сказали, что цель поездки – туристическая.

По информации пограничников, иностранцы несколько недель назад прилетели в Минск и тут же поехали в Гродненскую область.

"С их слов, посмотрев "достопримечательности" на западе соседней республики, путешественники решили посетить еще и Украину", – добавили в ГПСУ.

Иностранцы из Ближнего Востока уверяли, что больше всего хотят посмотреть виды во Львовской области. По их словам, из Львова они планировали вернуться домой. Большинство группы получили паспорта в одно время – в сентябре-октябре этого года.

В ГПСУ напомнили об усиленной охране границы с Беларусью. На участке проводят мероприятия по недопущению попадания нелегальных мигрантов в Украину.

Напомним, что после начала миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши погибли как минимум 11 беженцев, прибывших из Ирака, Афганистана, Сирии и других стран.

Лидер Беларуси Александр Лукашенко накануне говорил с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель. Он обещал прекратить миграционный кризис, если Меркель признает его власть в Беларуси, а Евросоюз снимет санкции.

Также Лукашенко обсуждал эту тему с президентом РФ Владимиром Путиным в контексте общих действия по обороне границ "Союзного государства".