В Донецкой области депутат горсовета выбросился из окна (фото)

Невольным свидетелем трагедии стал семилетний сын народного избранника. Ребенок находился дома, сейчас с ним работают психологи.

В Селидово Донецкой области депутат местного городского совета выпал из окна и погиб. Информация о трагедии поступила в полицию в 11:40. Об этом сообщает пресс-служба полиции области на своей странице в Facebook.

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[ + – ] Дом, в котором жил Леонид Осипов, начальник отдела образования г. Селидово.

Погибшим оказался Леонид Осипов, он работал на должности начальника отдела образования.

[ + – ] Леонид Осипов, занимавший должность начальника отдела образования

По имеющимся данным, 35-летний народный избранник пришел домой, после чего решил свести счеты с жизнью, выпрыгнув из окна пятого этажа. Невольным свидетелем происшествия стал его семилетний сын, который находился дома. Сотрудники ювенальной полиции и другие специалисты оказывают ребенку психологическую помощь.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, решается вопрос об открытии дела по статье 115 УК Украины (самоубийство). Рассматриваются и другие возможные версии трагедии.

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