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В Донецкой области депутат горсовета выбросился из окна (фото)

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дом, пятиэтажка
Фото: Национальная полиция | Дом, в котором жил начальник отдела образования г. Селидово.

Невольным свидетелем трагедии стал семилетний сын народного избранника. Ребенок находился дома, сейчас с ним работают психологи.

В Селидово Донецкой области депутат местного городского совета выпал из окна и погиб. Информация о трагедии поступила в полицию в 11:40. Об этом сообщает пресс-служба полиции области на своей странице в Facebook.

Леонид Осипов, дом
Дом, в котором жил Леонид Осипов, начальник отдела образования г. Селидово.

Погибшим оказался Леонид Осипов, он работал на должности начальника отдела образования.

Леонид Осипов, донецк
Леонид Осипов, занимавший должность начальника отдела образования

По имеющимся данным, 35-летний народный избранник пришел домой, после чего решил свести счеты с жизнью, выпрыгнув из окна пятого этажа. Невольным свидетелем происшествия стал его семилетний сын, который находился дома. Сотрудники ювенальной полиции и другие специалисты оказывают ребенку психологическую помощь.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, решается вопрос об открытии дела по статье 115 УК Украины (самоубийство). Рассматриваются и другие возможные версии трагедии.

Ранее Фокус сообщал, что полиция Днепра задержала подозреваемого в покушении на депутата облсовета. Киллер разместил в машине изощренный механизм для дистанционной стрельбы из автоматического оружия. Системой он управлял посредством телефона. Подозреваемого задержали на центральном проспекте Днепра. Им оказался 45-летний мужчина, которому сообщили о подозрении в покушении на убийство госчиновника.