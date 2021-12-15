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На Донеччині депутат міськради викинувся з вікна (фото)

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будинок, п'ятиповерхівка
Фото: Національна поліція | Будинок, у якому мешкав начальник відділу освіти м. Селидове.

Мимовільним свідком трагедії став семирічний син народного обранця. Дитина перебувала вдома, зараз із нею працюють психологи.

У Селидовому Донецької області депутат місцевої міської ради випав із вікна та загинув. Інформація про трагедію надійшла до поліції об 11:40. Про це повідомляє пресслужба поліції області на своїй сторінці у Facebook.

Леонід Осипов, будинок
Будинок, у якому жив Леонід Осипов, начальник відділу освіти м. Селидове.

Загиблим виявився Леонід Осипов, він працював на посаді начальника відділу освіти.

Леонід Осипов, донецьк
Леонід Осипов, який обіймав посаду начальника відділу освіти

За даними, 35-річний народний обранець прийшов додому, після чого вирішив звести рахунки з життям, вистрибнувши з вікна п'ятого поверху. Мимовільним свідком події став його семирічний син, який перебував удома. Співробітники ювенальної поліції й інші фахівці надають дитині психологічну допомогу.

Правоохоронці встановлюють обставини, вирішується питання про відкриття справи за статтею 115 КК України (самовбивство). Розглядаються й інші можливі версії трагедії.

Раніше Фокус повідомляв, що поліція Дніпра затримала підозрюваного в замаху на депутата облради. Кілер розмістив у машині витончений механізм для дистанційної стрільби з автоматичної зброї. Системою він керував за допомогою телефону. Підозрюваного затримали на центральному проспекті Дніпра. Ним виявився 45-річний чоловік, якому повідомили про підозру в замаху на вбивство держчиновника.