На Донеччині депутат міськради викинувся з вікна (фото)

Мимовільним свідком трагедії став семирічний син народного обранця. Дитина перебувала вдома, зараз із нею працюють психологи.

У Селидовому Донецької області депутат місцевої міської ради випав із вікна та загинув. Інформація про трагедію надійшла до поліції об 11:40. Про це повідомляє пресслужба поліції області на своїй сторінці у Facebook.

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[ + – ] Будинок, у якому жив Леонід Осипов, начальник відділу освіти м. Селидове.

Загиблим виявився Леонід Осипов, він працював на посаді начальника відділу освіти.

[ + – ] Леонід Осипов, який обіймав посаду начальника відділу освіти

За даними, 35-річний народний обранець прийшов додому, після чого вирішив звести рахунки з життям, вистрибнувши з вікна п'ятого поверху. Мимовільним свідком події став його семирічний син, який перебував удома. Співробітники ювенальної поліції й інші фахівці надають дитині психологічну допомогу.

Правоохоронці встановлюють обставини, вирішується питання про відкриття справи за статтею 115 КК України (самовбивство). Розглядаються й інші можливі версії трагедії.

Раніше Фокус повідомляв, що поліція Дніпра затримала підозрюваного в замаху на депутата облради. Кілер розмістив у машині витончений механізм для дистанційної стрільби з автоматичної зброї. Системою він керував за допомогою телефону. Підозрюваного затримали на центральному проспекті Дніпра. Ним виявився 45-річний чоловік, якому повідомили про підозру в замаху на вбивство держчиновника.