В Киеве у журналиста украли велосипед, пока тот брал интервью у начальника полиции (фото)

Олег Черныш находился в здании Главного управления Нацполиции столицы, когда злоумышленники похитили его транспорт. Инцидент журналист назвал "киевским парадоксом".

У журналиста "РБК-Украина" Олега Черныша украли велосипед во время того, как он брал интервью у начальника Национальной полиции Киева Ивана Выговского. Об этом сотрудник издания сообщил в своем Facebook.

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Черныш написал, что велосипед был спрятан за дверью коридора в подъезде его дома. Во время кражи журналист находился в здании Главного управления Нацполиции в г. Киеве. Произошедшее мужчина назвал "киевским парадоксом".

В то же время Черныш не особо расстроился пропаже, так как велосипед, по его словам, был "стареньким, покоцанным и не очень дорогим".

[ + – ] Велосипед журналиста

[ + – ] Пост журналиста в социальной сети

Напомним, ранее в этом году во время беспорядков в Ереване демонстранты украли паспорт у премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Это произошло после того, как глава армянского правительства подписал соглашение о перемирии с Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

А в 2018 году журналисты сообщили, что жертвой злоумышленников стал тогдашний начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк. Неизвестные украли у чиновника деньги из раздевалки, пока тот играл со своими друзьями в футбол.

Также Фокус писал о том, как у парламентария Алексея Гончаренко преступники украли три велосипеда, которые принадлежали ему, супруге и ребенку.